"Poskušali so me zakopati živega in tukaj sem," je dejal in začel svoj zmagovalni govor.

Lula je v zaporu preživel 580 dni, preden je bila njegova obsodba razveljavljena in se je vrnil v politični boj.

Javnomnenjske raziskave so že od začetka kazale, da bi lahko zmagal na volitvah, a ko je bila njegova prednost v prvem krogu precej manjša od napovedi, so številni Brazilci začeli dvomiti v njihovo natančnost.

Podporniki Jairja Bolsonara – opogumljeni z obtožbami svojega kandidata, da so"establišment" in mediji proti njemu - in zato podcenjujejo njegovo podporo – pa so popolnoma verjeli v njegovo zmago.

Zmaga 77-letnega levičarja bo verjetno razjezila te Bolsonarove oboževalce, ki Lulo redno označujejo za "tatu" in trdijo, da razveljavitev njegove obsodbe ne pomeni, da je bil nedolžen, le da ni bil upoštevan ustrezen pravni postopek.

In medtem ko je Bolsonaro izgubil, so kandidati, ki so mu blizu, dobili večino v kongresu, kar pomeni, da se bo Lula v zakonodajnem telesu soočil z ostrim nasprotovanjem njegovi politiki.

Vendar pa Luli, ki je bil na položaju dva mandata med januarjem 2003 in decembrom 2010, spletanje političnih zavezništev ni tuje. Za svojega podpredsedniškega kandidata je izbral nekdanjega tekmeca Geralda Alckmina.

Zdi se, da se je njegova strategija oblikovanja liste "enotnosti" obrestovala in pritegnila volivce, ki morda niso razmišljali o tem, da bi glasovali za njegovo Delavsko stranko.

V svojem zmagovalnem govoru je uporabil spravljiv ton in dejal, da bo vladal v imenu vseh Brazilcev in ne le tistih, ki so glasovali zanj.

"Ta država potrebuje mir in enotnost. To prebivalstvo se ne želi več bojevati," je dejal.