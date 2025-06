Poskusil zažgati protestnike med pohodom za izraelske talce

Šest ljudi, starih med 67 in 88 let, je bilo ranjenih v napadu na protestnike, ki so se v ameriški zvezni državi Colorado zbrali na vsakotedenskem mirnem protestu, na katerem so pozivali k izpustitvi izraelskih talcev v Gazi. Osumljeni 45-letnik je proti njim začel metati molotovke. Policija dejanje obravnava kot zločin in sovraštva in dejanje terorizma. Osumljenca so že prijeli, deloval pa naj bi sam.