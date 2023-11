Poslanci albanske opozicije so se igrali z ognjem. Dobesedno

Seja albanskega parlamenta, na kateri so potrjevali proračunske dokumente za prihodnje leto, je bila napeta. Poslanci opozicije so glasovanje poskušali na vsak način preprečiti, tudi z ognjem. Prižigali so dimne bombe, zaradi katerih je bila parlamentarna dvorana ovita v rdeč, zelen in vijoličen dim, eden od poslancev pa je zanetil manjši ogenj, ki mu je za nekaj trenutkov ušel izpod nadzora.

Sredi prostora so tudi nakopičili stole, ob prerivanju pa so poskušali priti do sedeža premierja Edija Rame, a so jim varnostniki to preprečili. "V politiko so prinesli besedišče in manire ulice," je Rama komentiral dogajanje, medtem ko je njegov predhodnik in de facto vodja albanske opozicije Sali Berisha vztrajal, da jih poskuša vlada utišati. Berisheva stranka ima v parlamentu večino.

"Bitka se bo nadaljevala. Naš cilj je v parlament vrniti pluralizem," je dejal novinarjem po koncu zasedanju, na katerem so po manj kot petih minutah razprave proračun potrdili.

V ozadju je sicer spor med Ramo in Berisho. Tožilstvo je namreč prejšnji mesec Berisho in njegovega zeta obtožilo korupcije pri zemljiških poslih. Zeta so aretirali, Berishi, ki ga varuje imuniteta, pa prepovedali zapustiti državo. Obtožbe zanika in trdi, da je pregon orkestriral Rama, ki te navedbe vztrajno zavrača.