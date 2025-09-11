Poslanci podprli von der Leynovo: za pomoč Gazi in izpustitvi talcev

Evropski parlament zahteva takojšnjo obnovo ključne infrastrukture in poziva vse strani, naj spoštujejo svoje humanitarne obveznosti v skladu z mednarodnim pravom.
Poslanci zahtevajo takojšnjo in trajno premirje ter takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh izraelskih talcev, ki so zadržani v Gazi. "Pozivajo Evropsko unijo, naj izkoristijo svoj diplomatski vpliv v tretjih državah, da bi pritisnili na Hamas, naj privoli v izpustitev vseh talcev," so še zapisali v sporočilu za javnost.
Parlament je Hamasove zločine označil za barbarske zločine in pozval h konkretnim sankcijam proti tej teroristični skupini. Poudaril je svojo zavezanost varnosti Izraela in njegovi pravici do obrambe v skladu z mednarodnim pravom. Poslanci poudarjajo, da Izrael ostaja ključni partner Evropske unije v boju proti regionalnemu terorizmu.
- FOTO: Profimedia
Opozorili pa so, da pravica Izraela do obrambe ne more upravičiti neselektivnih vojaških akcij v Gazi.
Podprli von der Leynovo
Poslanci so podprli odločitev predsednice Komisije Ursule von der Leyen, da začasno ustavi dvostransko podporo EU Izraelu in delno začasno ustavi sporazum med Evropsko unijo in Izraelom na področju trgovine.
"Evropski poslanci želijo popolno preiskavo vseh vojnih zločinov in kršitev mednarodnega prava ter odgovornosti vseh vpletenih. Parlament podpira tudi sankcije Evropske unije proti nasilnim izraelskim naseljencem in aktivistom na zasedenem Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu ter poziva k sankcijam proti izraelskim ministrom Bezalelu Smotriču in Itamarju Ben-Gvirju," so še sporočili.
Za dve državi
V Strasbourgu so pozvali vse institucije Evropske unije in države članice, naj sprejmejo diplomatske ukrepe za zagotovitev zavezanosti rešitvi dveh držav.
Poudarili so potrebo po demilitarizaciji Gaze in izključitvi Hamasa iz vladanja ter podprli reformirano Palestinsko upravo, da postane edina sila, ki upravlja Gazo.
Resolucija je bila sprejeta s 305 glasovi za, 151 glasovi proti in 122 vzdržanimi glasovi.
