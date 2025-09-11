Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Poslanci podprli von der Leynovo: za pomoč Gazi in izpustitvi talcev

Strasbourg/Bruselj, 11. 09. 2025 14.33 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
3

Evropski parlament je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi humanitarnih razmer v Gazi in pozval k nujnim ukrepom Evropske unije. Ostro obsoja oviranje humanitarne pomoči s strani izraelske vlade. Poudarja nujno potrebo po popolnem, varnem in neoviranem dostopu do osnovnih potrebščin, kot so hrana, voda, zdravila in zatočišče.

Evropski parlament zahteva takojšnjo obnovo ključne infrastrukture in poziva vse strani, naj spoštujejo svoje humanitarne obveznosti v skladu z mednarodnim pravom.

Poslanci zahtevajo takojšnjo in trajno premirje ter takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh izraelskih talcev, ki so zadržani v Gazi. "Pozivajo Evropsko unijo, naj izkoristijo svoj diplomatski vpliv v tretjih državah, da bi pritisnili na Hamas, naj privoli v izpustitev vseh talcev," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Parlament je Hamasove zločine označil za barbarske zločine in pozval h konkretnim sankcijam proti tej teroristični skupini. Poudaril je svojo zavezanost varnosti Izraela in njegovi pravici do obrambe v skladu z mednarodnim pravom. Poslanci poudarjajo, da Izrael ostaja ključni partner Evropske unije v boju proti regionalnemu terorizmu.

Opozorili pa so, da pravica Izraela do obrambe ne more upravičiti neselektivnih vojaških akcij v Gazi.

Podprli von der Leynovo

Poslanci so podprli odločitev predsednice Komisije Ursule von der Leyen, da začasno ustavi dvostransko podporo EU Izraelu in delno začasno ustavi sporazum med Evropsko unijo in Izraelom na področju trgovine. 

Preberi še Von der Leynova: 'Evropa se je znašla v boju'

"Evropski poslanci želijo popolno preiskavo vseh vojnih zločinov in kršitev mednarodnega prava ter odgovornosti vseh vpletenih. Parlament podpira tudi sankcije Evropske unije proti nasilnim izraelskim naseljencem in aktivistom na zasedenem Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu ter poziva k sankcijam proti izraelskim ministrom Bezalelu Smotriču in Itamarju Ben-Gvirju," so še sporočili.

Za dve državi

V Strasbourgu so pozvali vse institucije Evropske unije in države članice, naj sprejmejo diplomatske ukrepe za zagotovitev zavezanosti rešitvi dveh držav. 

Poudarili so potrebo po demilitarizaciji Gaze in izključitvi Hamasa iz vladanja ter podprli reformirano Palestinsko upravo, da postane edina sila, ki upravlja Gazo. 

Resolucija je bila sprejeta s 305 glasovi za, 151 glasovi proti in 122 vzdržanimi glasovi.

von der leyen komisija eu bruselj gaza hamas
Naslednji članek

11. september ... 1973

Naslednji članek

Črne gradnje na Hrvaškem ne več prekršek, ampak kaznivo dejanje

SORODNI ČLANKI

Dom, hrana in elektrika: kaj bo za to naredila EU?

Evropske sankcije Izraelu: konec plačil in kazen ministrom

Von der Leynova: 'Evropa se je znašla v boju'

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JApajaDAja
11. 09. 2025 15.30
+4
odstranite hamas & co potem sledi "zelena miza"...in zadeva bo urejena..,,
ODGOVORI
4 0
MathewM
11. 09. 2025 15.17
+1
Važno, da so zaskrbljeni, saj drugega tako ne bo od njih.
ODGOVORI
1 0
JApajaDAja
11. 09. 2025 15.44
če bo fsekalo bo prej po njihovih glavah kot po tvoji ali moji...zato zaskrbljenost!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256