Poslanci podprli von der Leynovo: za pomoč Gazi in izpustitvi talcev

Evropski parlament zahteva takojšnjo obnovo ključne infrastrukture in poziva vse strani, naj spoštujejo svoje humanitarne obveznosti v skladu z mednarodnim pravom.

Poslanci zahtevajo takojšnjo in trajno premirje ter takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh izraelskih talcev, ki so zadržani v Gazi. "Pozivajo Evropsko unijo, naj izkoristijo svoj diplomatski vpliv v tretjih državah, da bi pritisnili na Hamas, naj privoli v izpustitev vseh talcev," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Parlament je Hamasove zločine označil za barbarske zločine in pozval h konkretnim sankcijam proti tej teroristični skupini. Poudaril je svojo zavezanost varnosti Izraela in njegovi pravici do obrambe v skladu z mednarodnim pravom. Poslanci poudarjajo, da Izrael ostaja ključni partner Evropske unije v boju proti regionalnemu terorizmu.