Strankarski kolega premierju Johnsonu: V imenu Boga, odstopite

Pozivom k odstopu se je danes pridružil tudi nekdanji minister in konservativni poslanec David Davis . Poudaril je, da Johnson ni sprejel odgovornosti za svoja dejanja in da ga je več tednov sam branil pred jeznimi volivci. "Od svojih vodij pričakujem, da bodo nosili odgovornost za svoja dejanja. Včeraj je naredil nasprotno od tega," je dejal. Nato je Johnsona nagovoril z besedami iz slavnega govora britanskega poslanca Leopolda Ameryja med drugo svetovno vojno, v katerem je kritiziral takratnega premierja Nevilla Chamberlaina zaradi njegove nesposobnosti za boj proti Hitlerju: "Predolgo že sedite tukaj za tisto malo dobrega, ki ste ga naredili. V imenu Boga, odstopite."

Po navedbah več britanskih medijev bi lahko odbor 1922 že danes prejel pisma 15 odstotkov od 359 konservativnih poslancev, kar pomeni 54 pisem. Javno se je doslej proti premierju Borisu Johnsonu izreklo sedem poslancev njegove lastne stranke, vloženih pa naj bi bilo že okoli 30 pisem. Odbor sicer ne sporoča, koliko pisem so že prejeli, to bodo sporočili le, če bo dosežena zahtevana kvota. Če bo odbor prejel 54 pisem, bodo konservativni poslanci glasovali o nezaupnici premierju.

Potem ko je sprva izražal obžalovanje, je bil sicer v tokratnem nastopu zlasti kritičen do nasprotnikov. Če bi bilo tako, kot si predstavlja vodja opozicijskih laburistov Keir Starmer, bi bili še vedno v s koronavirusom povezanem zaprtju, je zatrdil in dejal, da jo je država zahvaljujoč njegovi politiki v pandemiji dobro odnesla na gospodarskem področju.

Johnson se je sicer zaradi zabav, ki so v času pandemije covida-19 potekale na Downing Streetu, opravičil. To je ponovno storil v torek, potem ko ga je nekdanji svetovalec Dominic Cummings obtožil, da je parlamentu lagal glede zabave na vrtu svoje rezidence maja 2020. Cummings je zatrdil, da so sodelavci premierja opozorili, da gre za zabavo in ne delovno srečanje.

Je pa več konservativnih poslancev, ki so bili doslej zadržani, menilo, da se bo moral posloviti s premierskega položaja, če se bo izkazalo, da je zavajal parlament. Med njimi je tudi njegov namestnik Dominic Raab.

Eden od konservativnih poslancev, ki je Johnsonu že pred tem izrekel nezaupnico, se je celo odločil za prestop k laburistom. Kot je danes premierju sporočil poslanec Christian Wakeford, sta se tako on kot konservativna stranka izkazala za nesposobna ponuditi vlado, kakršno da si država zasluži. Njegovi novi laburistični kolegi so ga na današnji seji sprejeli z glasnimi pozdravi in trepljanji po hrbtu.

Johnson mu je v odzivu dejal, da se mu je v njegovem volilnem okraju Bury South uspelo prebiti v parlament zgolj po zaslugi velike zmage konservativcev - dotlej laburistični okraj so namreč torijci osvojili pod Johnsonovim vodstvom na volitvah leta 2019. "V Bury Southu bomo znova zmagali," je dejal Johnson.

Kdo bi lahko zamenjal Johnsona?

Vse pogosteje se postavlja tudi vprašanje, kdo bi zasedel premiersko funkcijo v primeru odstopa ali odstavitve Johsona. Največkrat se pojavljata imeni Rishi Sunak in Sajid Javid.

Aktualnega zdravstvenega ministra Javida so med novinarsko konferenco o ukinjanju ukrepov proti covidu-19 povprašali tudi o tovrstnih ambicijah. "Imamo vodjo, imamo premierja ... Imam službo in to je zelo pomembna služba," se je diplomatsko izognil vprašanju.