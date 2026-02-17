Poslanec poveličeval vodjo ustašev, opravičiti se ne želi

S tem je poveličeval vodjo ustaške Neodvisne države Hrvaške (NDH) med 2. svetovno vojno, Anteja Pavelića , ki je umrl v Madridu.

Josip Dabro , bivši podpredsednik vlade in minister, je na pustnem karnevalu v družbi med drugim prepeval pesem "Ko je Stjepan Radić umiral", pri tem pa vrinil nove kitice: "V Madridu grobnica iz zlata, v njej leži vodja vseh Hrvatov".

Kot je Dabro povedal v pogovoru za RTL Hrvaška , se za svoje obnašanje ne bo opravičil, saj v tem ne vidi nič spornega. "Posnel bom album domoljubnih pesmi za vse svoje oboževalce, ki so me kontaktirali v zadnjih dneh," je napovedal.

Njegovo prepevanje je sprožilo ostre odzive tako iz koalicije kot opozicije, tožilstvo pa naj bi proti njemu sprožilo preiskavo.

Zaradi posnetka je sicer z izstopom iz vladne koalicije zagrozila Hrvaška socialno-liberalna stranka (HSLS) in njen predsednik Dario Hrebak. S tem bi imela vlada v saboru večino samo 74 poslancev, ne pa 76, kolikor jih potrebuje za potrditev novega ministra za delo Alena Ružića, o katerem bodo glasovali v petek. Nato je HSLS od te poteze odstopil.

Andrej Plenković je medtem po sestanku vodstva HDZ v ponedeljek obsodil obnašanje Dabra in dejal, da se je o njegovem "petju povsem neprimerne pesmi" pogovarjal s koalicijskimi partnerji - predsednikom desnega Domovinskega gibanja Ivanom Penavo in predsednikom HSLS Hrebakom.

"Obsojamo takšno ravnanje Dabra, ki ni primerno za nekoga na tako pomembni javni funkciji," je dejal.

Dodal je, da bodo na sestanku koalicije od Dabra zahtevali, da tovrstnega obnašanja ne ponovi. Ta zadeva pa "ne bi smela in ne bo ogrozila stabilnosti koalicije," je dodal premier in izrazil prepričanje, da bodo v petek v saboru podprli Ružića, ki bo po odstopu na položaju nasledil Marina Piletića.

Opozicija je ravnanje Dabra kritizirala ob pričakovanju sankcij proti njemu. Nekateri opozicijski poslanci so kritizirali tudi Plenkovićev odziv in poudarili, da relativizacija preteklosti ne spreminja dejstev.

Dabro je sicer razburjal že v preteklosti. V prvem letu svojega mandata je moral odstopiti po objavi več fotografij in posnetkov, na katerih je med vožnjo iz avtomobila streljal in svojega mladoletnega sina učil streljanja z avtomatsko puško.