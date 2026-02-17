Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Poslanec poveličeval vodjo ustašev, opravičiti se ne želi

Zagreb, 17. 02. 2026 19.19 pred 1 uro 2 min branja 44

Avtor:
M.S. STA
Josip Dabro

Na Hrvaškem te dni razburja poslanec koalicijskega Domovinskega gibanja in nekdanji minister Josip Dabro, ki mu sicer škandali niso tuji. Tokrat je ogorčenje povzročil posnetek, na katerem Dabro v družbi prepeva o Anteju Paveliću, vodji ustašev. Njegovo obnašanje je obsodil tudi hrvaški premier Andrej Plenković, a se Dabro ne želi opravičiti. Napovedal je celo, da bo izdal svoj album z domoljubnimi pesmimi.

Josip Dabro, bivši podpredsednik vlade in minister, je na pustnem karnevalu v družbi med drugim prepeval pesem "Ko je Stjepan Radić umiral", pri tem pa vrinil nove kitice: "V Madridu grobnica iz zlata, v njej leži vodja vseh Hrvatov".

S tem je poveličeval vodjo ustaške Neodvisne države Hrvaške (NDH) med 2. svetovno vojno, Anteja Pavelića, ki je umrl v Madridu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegovo prepevanje je sprožilo ostre odzive tako iz koalicije kot opozicije, tožilstvo pa naj bi proti njemu sprožilo preiskavo.

Kot je Dabro povedal v pogovoru za RTL Hrvaška, se za svoje obnašanje ne bo opravičil, saj v tem ne vidi nič spornega. "Posnel bom album domoljubnih pesmi za vse svoje oboževalce, ki so me kontaktirali v zadnjih dneh," je napovedal.

Josip Dabro
Josip Dabro
FOTO: Profimedia

Zamajal koalicijo

Zaradi posnetka je sicer z izstopom iz vladne koalicije zagrozila Hrvaška socialno-liberalna stranka (HSLS) in njen predsednik Dario Hrebak. S tem bi imela vlada v saboru večino samo 74 poslancev, ne pa 76, kolikor jih potrebuje za potrditev novega ministra za delo Alena Ružića, o katerem bodo glasovali v petek. Nato je HSLS od te poteze odstopil.

Andrej Plenković je medtem po sestanku vodstva HDZ v ponedeljek obsodil obnašanje Dabra in dejal, da se je o njegovem "petju povsem neprimerne pesmi" pogovarjal s koalicijskimi partnerji - predsednikom desnega Domovinskega gibanja Ivanom Penavo in predsednikom HSLS Hrebakom.

"Obsojamo takšno ravnanje Dabra, ki ni primerno za nekoga na tako pomembni javni funkciji," je dejal.

Dodal je, da bodo na sestanku koalicije od Dabra zahtevali, da tovrstnega obnašanja ne ponovi. Ta zadeva pa "ne bi smela in ne bo ogrozila stabilnosti koalicije," je dodal premier in izrazil prepričanje, da bodo v petek v saboru podprli Ružića, ki bo po odstopu na položaju nasledil Marina Piletića.

Opozicija je ravnanje Dabra kritizirala ob pričakovanju sankcij proti njemu. Nekateri opozicijski poslanci so kritizirali tudi Plenkovićev odziv in poudarili, da relativizacija preteklosti ne spreminja dejstev.

Dabro je sicer razburjal že v preteklosti. V prvem letu svojega mandata je moral odstopiti po objavi več fotografij in posnetkov, na katerih je med vožnjo iz avtomobila streljal in svojega mladoletnega sina učil streljanja z avtomatsko puško.

josip dabro ustaška pesem škandal hrvaška

'Ruski športniki, ki tekmujejo za druge države, so izdajalci'

Zaradi hude malomarnosti dveletniku presadili poškodovano srce

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI44

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Z O V SVO
17. 02. 2026 20.43
Samo bolani so lahko ponosni na zločin 20 stoletja...
Odgovori
+1
1 0
Bombardirc1
17. 02. 2026 20.34
Še eden od jufkinih vzornikov...
Odgovori
+0
2 2
Dražen Marjanović
17. 02. 2026 20.35
Ne priznavamo janse.
Odgovori
+1
1 0
manga
17. 02. 2026 20.32
Vse kar sem slišal in doživel o Hrvatih je res in nisem presenečen.Fašizem in nacizem sta zelo prisotna med Hrvati in to vsekakor ni zdravo in iskreno domoljubje.
Odgovori
+0
2 2
gmajna
17. 02. 2026 20.26
Pojdi v Jesenovac boš sam pozabil kaj poješ Josip
Odgovori
-1
1 2
Dražen Marjanović
17. 02. 2026 20.28
Naj gre do Srebrenice bojo se mu u petju pridruzli Bosnjaki.
Odgovori
+0
2 2
natas999
17. 02. 2026 20.24
škandal?? kakor za koga!!!
Odgovori
-2
0 2
Bombardirc1
17. 02. 2026 20.35
Za oprane sveçke je očitno vzornik...
Odgovori
+2
2 0
grumf
17. 02. 2026 20.20
Kmal bojo še kle začel peti slavospeve slovenskim belčkom..
Odgovori
+0
2 2
bohinj je zakon
17. 02. 2026 20.19
Komentar? Nepotreben. Vse ste napisali.
Odgovori
+0
2 2
JohannDoe
17. 02. 2026 20.19
Hofer prodaja po Sloveniji na policah nemške izdelke, čemu ne bi hrvaški medij hrvaških pa to.
Odgovori
-1
1 2
Dražen Marjanović
17. 02. 2026 20.16
V 1. polovici 20st so Hrvati, Bosanci, Makedonci, Crnogorci, Bolgari bli vsi proti srbom. Vprasajte se zakaj
Odgovori
-2
2 4
Z O V SVO
17. 02. 2026 20.41
Vsi bivši Srbi so proti Srbom...le zakaj...
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
17. 02. 2026 20.14
Očitno ima dovolj veliko bazo, ki jo je treba negovati...
Odgovori
-1
1 2
jablan
17. 02. 2026 20.05
saj se na facebooku tud poveličujejo,v srbiji drugi in sloveniji tretji tito ni dobro opravil svojega dela
Odgovori
+5
5 0
Kmecka logika
17. 02. 2026 19.54
Hocete ali nocete ampak hrvati so vecji nacisti od samega firerja...na zalost dokazujejo to skoraj na tedenskem nivoju...ja pa se nasi sosedje so
Odgovori
+3
5 2
Dražen Marjanović
17. 02. 2026 20.19
Mesas s srbi, najboljsi kolegi nacistov, z drazo na celu
Odgovori
-1
1 2
Z O V SVO
17. 02. 2026 20.41
Pavelić nima konkurence...
Odgovori
0 0
jank
17. 02. 2026 19.53
Janša, ki so mu bili kvizlingi položeni v zibelko, ga bo zagotovo pohvalil!
Odgovori
+2
4 2
V SHESHELJ
17. 02. 2026 19.47
Kdaj so bili kockasti ljudje? Kr pustite jim naj ne spoštujejo meja....
Odgovori
+2
5 3
Dražen Marjanović
17. 02. 2026 19.51
Pa Seselj je kockasti. Tako kot vecina srbov. Vsi Hrvati in Crnogorci.
Odgovori
-1
2 3
setisfekšn
17. 02. 2026 19.45
Hrvoji so tko al tko ustaši ala draže mihajlovič ki je rezal oči žrtvam med drugo in isto je ta perkovič
Odgovori
+5
8 3
Dražen Marjanović
17. 02. 2026 19.50
Perković
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
7 znakov, da je vaš otrok razvajen: kako prepoznati vedenja, ki zahtevajo spremembe
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
zadovoljna
Portal
Nuša brez filtra po izpadu: "To ni človek, ki bi ga imela v življenju!"
Kitajsko novo leto 2026: 6 stvari, ki jih danes ne smete početi
Kitajsko novo leto 2026: 6 stvari, ki jih danes ne smete početi
Čakanja je konec, La Toya je končno prispela na Kmetijo
Čakanja je konec, La Toya je končno prispela na Kmetijo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
vizita
Portal
Sprememba prehrane, ki zmanjša več kot 300 kalorij dnevno – brez manjših porcij
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Debelost lahko poveča tveganje za smrt zaradi nalezljivih bolezni za 70 odstotkov
Debelost lahko poveča tveganje za smrt zaradi nalezljivih bolezni za 70 odstotkov
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
moskisvet
Portal
5 stvari, ki jih ženske opazijo na moškem v prvih 10 sekundah
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
dominvrt
Portal
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534