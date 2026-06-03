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Poslanec Resnice naj bi delavcem dolgoval več deset tisoč evrov

Ljubljana, 03. 06. 2026 10.04 pred 1 uro 3 min branja 109

Avtor:
M.V.
Poslanec Boris Mijić

Poslanec Resnice Boris Mijić naj bi delavcem njegovega podjetja Progros dolgoval več deset tisoč evrov. Enemu od delavcev je zagotavljal, da mu bo njegove dolgove poravnala kar finančna uprava. Ob tem pa Mijić državi dolguje med 30 in 50 tisoč evrov neplačanih davčnih obveznosti.

O dolgovih poslanca Borisa Mijića in njegovega podjetja poroča portal Necenzurirano, na katerega se je obrnilo več delavcev podjetja Progros.

Eden od delavcev se je zaposlil konec leta 2024, ko je bil direktor podjetja oče poslanca Miladin Mijić, lastnica pa njegova mati. Aktualni poslanec je takrat v podjetju opravljal funkcijo prokurista. Zaposleni je za portal povedal, da so delavci sprva normalno prejemali plače, občasno sicer z manjšimi zamudami. V začetku leta 2025 pa so se začele večje težave. Podjetje mu je dolgovalo 2500 evrov, od tega pa naj bi prejel manjši delež - 1000 evrov.

Nekdanji zaposleni je povedal, da je aktualni poslanec začel obljubljati nakazila v prihodnjih dneh, vendar se ta niso zgodila. Kljub temu naj bi delavec še odhajal na delo in opravil približno 150 ur, vendar, ker plačila ni bilo, se je vrnil domov v BiH. Podjetje je prijavil na Furs, vendar do današnjega dne ta še ni razrešena. Kot trdi, ni edini oškodovan. Okrog 12 delavcem naj bi podjetje po navedbah nekdanjega zaposlenega dolgovalo več kot 20 tisočakov. Za portal je spregovoril tudi drugi delavec, ki je želel ostati neimenovan, in povedal, da naj bi bili dolgovi še bistveno višji.

Boris Mijić
Boris Mijić
FOTO: Bobo

Iz zajema zaslona pogovorov med prvoomenjenim delavcem in Borisom Mijićem izhaja, da je nekdanji zaposleni Mijića teden dni po volitvah spraševal, kdaj bo denar nakazan. Ta mu je odgovoril, da je zadeva na sodišču in finančni upravi ter da bo ves denar neposredno izplačala država, ker da nima dostopa do sredstev in ker ima vse osebne račune blokirane.

Nekdanji delavec podjetja pravi, da oče poslanca odpira podjetja, ki nekaj časa obratujejo, nato pa jih zapira in za seboj pušča dolgove. Ob tem naj bi družina Mijić, kljub vsem dolgovom, dopustovala v Grčiji.

V stranki Resnica so za časnik Dnevnik povedali, da je poslanec podjetje prevzel skupaj z obveznostmi, terjatvami in odprtimi postopki. Trdijo, da je dolg nastal zaradi neplačil do podjetja, Mijić pa da se "aktivno ukvarja z urejanjem razmerij z upniki ter poravnavo obveznosti do Fursa". "Trenutno ima podjetje približno 30.000 evrov odprtih obveznosti do Fursa, pri čemer je dogovorjeno, da se sredstva, ki jih podjetju poravnajo dolžniki, neposredno namenijo za poplačilo teh obveznosti," so sporočili iz stranke. Kljub temu pa gre za družinsko podjetje, v poslovanje katerega je poslanec vpleten že od leta 2019, najprej kot prokurist, nato kot direktor.

Mijić je bil med leti 2016 in 2020 tudi prokurist in lastnik propadlega podjetja Progros 1, ki je končalo v stečaju z več kot 400.000 evrov dolgov.

Po poročanju Necenzurirano družina nadaljuje s svojimi poslovnimi kombinacijami. Dejavnost podjetja Progros je prevzelo podjetje Gradbene Rešitve. Direktor je znova Mijićev oče, med solastniki pa žena. Po podatkih EBONITETE.SI posluje prek računa v tujini.

BORIS MIJIČ DELAVCI DOLGOVI PROGROS

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KOMENTARJI109

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ENDI
03. 06. 2026 12.42
Gliha skup štriha. Resnica, SDS, ....
Odgovori
0 0
Buča hokaido
03. 06. 2026 12.42
Ne razumem, zakaj neka stranka, katerakoli, ne preveri ljudi, ki hočejo priti v stranko. Saj je lahko vsakomur jasno, da pride vse enkrat na dan in takih ljudi pač ne sprejmeš v stranko.
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+1
1 0
Sir Oliver
03. 06. 2026 12.42
Ahahahaha, a to je ta program za razvoj, kjer se podpira privat sektor. Ne bo dolgo tole trajalo janševci, ne bo.
Odgovori
0 0
Medo888
03. 06. 2026 12.41
Se že kažejo prve cvetke ?
Odgovori
+0
1 1
deny-p
03. 06. 2026 12.41
Še vedno mi ni jasno, kako si lahko naberejo toliko dolga pri Fursu????
Odgovori
0 0
Uporabnik1838526
03. 06. 2026 12.41
Priimek
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
03. 06. 2026 12.41
Temu se reče posrednik pri gradbenih poslih. Tud nas v bivši firmi je en takle ogoljufal za več kot 150.000 evrov, ker je Janševa vlada to zakonsko omogočila kakor en mal, da se spodbuja podjetništvo. Ful ja. Vmes pa Zagožen in ostali grofje celjski z SDS in SLS v ozadju. In tega ni malo, ker država noče posegati v to, ker imajo razni takile posle in pol jamrajo OZS in GZS, kako so ubogi, v bistvu pa goljufajo narod, od delavcev do upnikov.
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+1
1 0
misekmali
03. 06. 2026 12.41
Ta imena so res smešna, ravno nasprotno kar ustanovitelji predstavljajo. "Resnica, Zares, Fokus, Pirati..."
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
03. 06. 2026 12.38
Slovenija je imela vlade, ki so delale v korist Slovenije. Volivci niso bili zadovoljni in so jih vrgli z oblasti. Dva taka primera: Cerar, Golob. Nato pa izvolili v parlament smetje in odpadke.
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-3
1 4
Triindvajseti December
03. 06. 2026 12.42
A spet nisinzdravil vzel? 😅 Joj joj, pobolšaj se☝️🤣
Odgovori
0 0
DK48
03. 06. 2026 12.37
Kaj pred volitvami ni nihče tega vedel,kako more nekdo,ki je dolžan državi in delavcem kandidirati in biti celo izvoljen.
Odgovori
+1
1 0
SDS-NSi-Butale
03. 06. 2026 12.35
B@nd@ pokvarjena! Brezsramna. In ta poden od podna naj bi krojij usodo države in državljanov? RESNI.CA je tako skupek negativcev.
Odgovori
+4
5 1
Finfer
03. 06. 2026 12.35
emigranti in podobni banditi po državi lahko delajo kar hočejo v posmeh nesposobnemu pravosodju in nesposobni policiji ter neovirano kradejo naš denar in ga skrivajo v davčne oaze !!
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+5
5 0
vrzwta1
03. 06. 2026 12.41
Tako je, postali smo druga švajcarska - severna jugovina
Odgovori
+1
1 0
okioki
03. 06. 2026 12.34
Kaj ni zatrjeval Stevo da je v njihovih vrstah-( vse čisto)
Odgovori
+5
7 2
misekmali
03. 06. 2026 12.43
Če si je umazal roke za nekaj sto evrov z zavarovalniško goljufijo, potem je iz pravega testa da nadaljuje. "Volk menja kožo, nrvavi nikoli!"
Odgovori
0 0
Pobrskaj po svoji pameti
03. 06. 2026 12.31
Moč poslancem, ne pa ljudem...
Odgovori
+2
4 2
Jermen
03. 06. 2026 12.31
Slovenijaaaa moj doma
Odgovori
+6
6 0
PIKAPOLONICA1994
03. 06. 2026 12.30
Saj pravim...razkroj države, kjer so taki in njemu podobni pravi kralji....bolj lažeš, boljši si....
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+10
10 0
krpati
03. 06. 2026 12.28
JaBas od vodovodarja bodo očitno kaj pobrali. Od tistega ki nima bo pa šlo v odpis.
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+3
3 0
oježeš
03. 06. 2026 12.27
Še dobro, da ni bil kandidat za ministra. Take ljudi, če so poslanci, bi morali v stranki sami takoj razrešiti in zamenjati. V nasprotnem se vidi delovanje stranke, ki podpira take ljudi, po drugi strani pa so jih polna usta poštenosti.
Odgovori
+9
10 1
Medo888
03. 06. 2026 12.42
Sami poštenjaki , moj doma slo
Odgovori
0 0
JaBas
03. 06. 2026 12.26
Hahahahahahahahhaha, kera banana republika. Ni nam pomoči. FURS pa mojega soseda, vodovodarja, ki je S.P., dela cele dneve in redno plačuje 3 zaposlene in vse davke ter prispevke že pol leta dobesedno mrcvari z "redno kontrolo"
Odgovori
+10
10 0
Rdečimesečnik
03. 06. 2026 12.24
Še vedno manj kot zoki
Odgovori
+0
4 4
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