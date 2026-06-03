Poslanec Resnice naj bi delavcem dolgoval več deset tisoč evrov

O dolgovih poslanca Borisa Mijića in njegovega podjetja poroča portal Necenzurirano, na katerega se je obrnilo več delavcev podjetja Progros.
Eden od delavcev se je zaposlil konec leta 2024, ko je bil direktor podjetja oče poslanca Miladin Mijić, lastnica pa njegova mati. Aktualni poslanec je takrat v podjetju opravljal funkcijo prokurista. Zaposleni je za portal povedal, da so delavci sprva normalno prejemali plače, občasno sicer z manjšimi zamudami. V začetku leta 2025 pa so se začele večje težave. Podjetje mu je dolgovalo 2500 evrov, od tega pa naj bi prejel manjši delež - 1000 evrov.
Nekdanji zaposleni je povedal, da je aktualni poslanec začel obljubljati nakazila v prihodnjih dneh, vendar se ta niso zgodila. Kljub temu naj bi delavec še odhajal na delo in opravil približno 150 ur, vendar, ker plačila ni bilo, se je vrnil domov v BiH. Podjetje je prijavil na Furs, vendar do današnjega dne ta še ni razrešena. Kot trdi, ni edini oškodovan. Okrog 12 delavcem naj bi podjetje po navedbah nekdanjega zaposlenega dolgovalo več kot 20 tisočakov. Za portal je spregovoril tudi drugi delavec, ki je želel ostati neimenovan, in povedal, da naj bi bili dolgovi še bistveno višji.
Iz zajema zaslona pogovorov med prvoomenjenim delavcem in Borisom Mijićem izhaja, da je nekdanji zaposleni Mijića teden dni po volitvah spraševal, kdaj bo denar nakazan. Ta mu je odgovoril, da je zadeva na sodišču in finančni upravi ter da bo ves denar neposredno izplačala država, ker da nima dostopa do sredstev in ker ima vse osebne račune blokirane.
Nekdanji delavec podjetja pravi, da oče poslanca odpira podjetja, ki nekaj časa obratujejo, nato pa jih zapira in za seboj pušča dolgove. Ob tem naj bi družina Mijić, kljub vsem dolgovom, dopustovala v Grčiji.
V stranki Resnica so za časnik Dnevnik povedali, da je poslanec podjetje prevzel skupaj z obveznostmi, terjatvami in odprtimi postopki. Trdijo, da je dolg nastal zaradi neplačil do podjetja, Mijić pa da se "aktivno ukvarja z urejanjem razmerij z upniki ter poravnavo obveznosti do Fursa". "Trenutno ima podjetje približno 30.000 evrov odprtih obveznosti do Fursa, pri čemer je dogovorjeno, da se sredstva, ki jih podjetju poravnajo dolžniki, neposredno namenijo za poplačilo teh obveznosti," so sporočili iz stranke. Kljub temu pa gre za družinsko podjetje, v poslovanje katerega je poslanec vpleten že od leta 2019, najprej kot prokurist, nato kot direktor.
Mijić je bil med leti 2016 in 2020 tudi prokurist in lastnik propadlega podjetja Progros 1, ki je končalo v stečaju z več kot 400.000 evrov dolgov.
Po poročanju Necenzurirano družina nadaljuje s svojimi poslovnimi kombinacijami. Dejavnost podjetja Progros je prevzelo podjetje Gradbene Rešitve. Direktor je znova Mijićev oče, med solastniki pa žena. Po podatkih EBONITETE.SI posluje prek računa v tujini.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.