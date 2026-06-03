Poslanec Resnice naj bi delavcem dolgoval več deset tisoč evrov

O dolgovih poslanca Borisa Mijića in njegovega podjetja poroča portal Necenzurirano, na katerega se je obrnilo več delavcev podjetja Progros.

Eden od delavcev se je zaposlil konec leta 2024, ko je bil direktor podjetja oče poslanca Miladin Mijić, lastnica pa njegova mati. Aktualni poslanec je takrat v podjetju opravljal funkcijo prokurista. Zaposleni je za portal povedal, da so delavci sprva normalno prejemali plače, občasno sicer z manjšimi zamudami. V začetku leta 2025 pa so se začele večje težave. Podjetje mu je dolgovalo 2500 evrov, od tega pa naj bi prejel manjši delež - 1000 evrov.

Nekdanji zaposleni je povedal, da je aktualni poslanec začel obljubljati nakazila v prihodnjih dneh, vendar se ta niso zgodila. Kljub temu naj bi delavec še odhajal na delo in opravil približno 150 ur, vendar, ker plačila ni bilo, se je vrnil domov v BiH. Podjetje je prijavil na Furs, vendar do današnjega dne ta še ni razrešena. Kot trdi, ni edini oškodovan. Okrog 12 delavcem naj bi podjetje po navedbah nekdanjega zaposlenega dolgovalo več kot 20 tisočakov. Za portal je spregovoril tudi drugi delavec, ki je želel ostati neimenovan, in povedal, da naj bi bili dolgovi še bistveno višji.