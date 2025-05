Poslanec si je v čevelj natočil pivo in ga na dušek spil

Nekateri so se zgražali, drugi muzali, pri tretjih je izzval salve smeha in gromek aplavz. Gre za tako imenovani "shoey", lahko bi ga prevedli kot čeveljček ali šolnček, ritual, ko nekdo iz čevlja spije alkoholno pijačo. Običajno v znak proslavljanja ali kot gesta, ki menda prinaša srečo.

V Avstraliji naj bi jo najbolj popularizirala voznika moto GP Jack Miller in Formule 1 Daniel Riccardo, nato pa še drugi športniki in zvezdniki.

Po nekaterih virih naj bi to prakso začel pruski general pred več stoletji, v času obeh svetovnih vojn naj bi to počeli vojaki, zadnja leta pa je praksa postala priljubljena predvsem v Avstraliji. Za nekatere nekakšen znak nevzvišenosti, češ, vsi smo običajni ljudje, kritiki pa svarijo, da gre za nehigiensko in nespametno prakso, ki krni ugled Avstralcev.