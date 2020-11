Posledica pandemije, ki navdušuje ljubitelje tartufov

Ko pomislimo na pandemijo, nas ta le redko navdaja z optimizmom, a ljubitelji tartufov bi zagotovo pritrdili, da je poskrbela za vsaj eno dobro stvar. Gurmanske mojstrovine, ki vsebujejo te dragulje med gobami, so v določenih italijanskih restavracijah na voljo že za ceno nekaj pic. A dobre volje zaradi dostopnih vrhunskih poslastic so na kratek rok lahko le jedci. Tako lovci na tartufe kot lastniki restavracij zaradi ostrih ukrepov za zajezitev epidemije ne pomnijo tako slabe sezone. Lovcem ostajajo viški tartufov, odpovedani so tradicionalni sejmi, restavracije s skrajšanim delovnim časom pa se borijo za že tako redke goste in posledično za obstanek.