Posledice snežnega neurja: izpad elektrike, odpovedi letov, lomljenje dreves

Neurje se je uneslo, temperature pa ostajajo nizke in bodo na severovzhodu in srednjem zahodu ZDA še teden dni ostale globoko pod ničlo.
Po tri smrtne žrtve so našteli v Pensilvaniji, Tennesseeju in Louisiani, po dve v Arkansasu, Teksasu in Mississippiju, po eno pa v Ohiu, Kansasu, Južni Karolini, Kentuckyju, New Jerseyju in Massachusettsu, je poročala televizija NBC.
Odpovedani leti, strmoglavilo manjše letalo
V nedeljo je bilo po celotni državi odpovedanih 12.000 poletov, v ponedeljek pa le še 4000. Poleg tega je v nedeljo v zvezni državi Maine med neurjem strmoglavilo manjše zasebno letalo, pri čemer je umrlo šest oseb, vzrok nesreče pa še ni jasen.
V ponedeljek je padlo še nekaj snega v državah Nove Anglije na severovzhodu in na severu zvezne države New York, nove snežne padavine pa v naslednjih dneh pričakujejo na območju ob Velikih jezerih.
Posebej nevarne prometne razmere so v ponedeljek zaradi zmrzali in ledenih cest veljale v državah srednjega Atlantika, kot sta Severna Karolina in Virginija.
Led lomil veje dreves, obremenjeval daljnovode
Izkušnja Chrisa Dobryja, prebivalca iz Misisipija, ponuja vpogled v uničujoče posledice nevihte, ki je zaradi ledenega mraza povzročila izpad elektrike za več kot milijon odjemalcev. Opisal je, kako je v nedeljo odšel od doma in se v soseski Greenwood v Misisipiju srečal iz oči v oči s podrtimi drevesi in debelim ledom, ki je prekrival daljnovode. "Ledena nevihta v Misisipiju povzroča opustošenje," je zapisal na Facebooku. "Ni elektrike, daljnovodi so v okvari in drevesa se dobesedno lomijo."
Za CNN je povedal, da je trajalo več dni, da se je elektrika ponovno vzpostavila. Medtem je za ogrevanje uporabljal plinski kamin.
Več kot 200 milijonov ljudi je v nevarnosti zaradi nizkih temperatur, ki bodo trajale več dni. Hud mraz na nižinah prinaša nove rekordno nizke dnevne temperature. Pričakuje se, da se bodo na jugu in vzhodu temperature spustile na nove rekordno nizke vrednosti, saj bo mraz trajal vsaj ta teden.
Največja škoda na infrastrukturi je bila na jugu ZDA, kjer je led naredil ceste spolzke, lomil veje dreves in obremenjeval daljnovode. Severni Misisipi in Nashville v Tennesseeju se zaradi številnih podrtih dreves in daljnovodov soočata s podaljšanimi obdobji okrevanja.
Do večera je več sto tisoč odjemalcev električne energije ponovno dobilo elektriko, kar je drastično izboljšanje v primerjavi z milijonom odjemalcev, ki so v nekem trenutku trpeli zaradi izpadov. Vendar pa je več kot pol milijona odjemalcev ostalo brez elektrike, vključno z več kot 190.000 v Tennesseeju, več kot 140.000 v Misisipiju in več kot 100.000 v Louisiani.
