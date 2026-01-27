Posledice snežnega neurja: izpad elektrike, odpovedi letov, lomljenje dreves

Neurje se je uneslo, temperature pa ostajajo nizke in bodo na severovzhodu in srednjem zahodu ZDA še teden dni ostale globoko pod ničlo. Po tri smrtne žrtve so našteli v Pensilvaniji, Tennesseeju in Louisiani, po dve v Arkansasu, Teksasu in Mississippiju, po eno pa v Ohiu, Kansasu, Južni Karolini, Kentuckyju, New Jerseyju in Massachusettsu, je poročala televizija NBC.

Odpovedani leti, strmoglavilo manjše letalo

V nedeljo je bilo po celotni državi odpovedanih 12.000 poletov, v ponedeljek pa le še 4000. Poleg tega je v nedeljo v zvezni državi Maine med neurjem strmoglavilo manjše zasebno letalo, pri čemer je umrlo šest oseb, vzrok nesreče pa še ni jasen. V ponedeljek je padlo še nekaj snega v državah Nove Anglije na severovzhodu in na severu zvezne države New York, nove snežne padavine pa v naslednjih dneh pričakujejo na območju ob Velikih jezerih. Posebej nevarne prometne razmere so v ponedeljek zaradi zmrzali in ledenih cest veljale v državah srednjega Atlantika, kot sta Severna Karolina in Virginija.

Led lomil veje dreves, obremenjeval daljnovode