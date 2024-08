Poslednje sporočilo mami pred tragedijo: 'Letalo je staro, res me je strah'

Forenzični strokovnjaki v mrtvašnici v Sao Paulu so do torka identificirali 35 žrtev tragične letalske nesreče v Braziliji. Med njimi sta tudi dva mlajša otroka ter državljan Portugalske. 17 žrtev nesreče so tako že predali žalujočim svojcem. Medtem pa se preiskava smrtonosne nesreče, ki je terjala življenja vseh na krovu letala, nadaljuje. Vzroka za strmoglavljenje letala še niso odkrili.