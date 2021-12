Poslovil se je Desmond Tutu: zamrl je glas tistih, ki so brez glasu

Legendarni Nelson Mandela je moža, ki je skoval besedno zvezo "mavrični narod" in je bil ljubkovalno znan kot "Arch", opisal kot glas tistih, ki nimajo glasu, saj se je odkrito in strastno boril proti zatiranju, rasizmu, revščini in homofobiji. Mandela je še dodal, da je Tutu "včasih oster, pogosto nežen, a nikoli prestrašen in redko brez humorja".

Desmond Tutu o odpuščanju ...

Ste prizadeti in trpite? Je poškodba nova ali je stara, nezaceljena rana? Vedite, da je bilo to, kar vam je bilo storjeno, narobe, nepošteno in tega si niste zaslužili. Prav imate, ko ste ogorčeni in povsem normalno je, da si želiš povrniti bolečino, ko si bil prizadet. Toda zadana bolečina le redko zadovolji. Mislimo, da bo, pa na koncu temu ni tako. Če te udarim, potem ko si me udaril, to ne zmanjša udarca, ki ga čutim na svojem obrazu, niti ne zmanjša moje žalosti zaradi dejstva, da si me udaril. Maščevanje daje v najboljšem primeru le trenutek oddiha od naše čustvene bolečine. Edini način, da doživite ozdravitev in mir, je odpuščanje. Dokler ne moremo odpustiti, ostajamo zaprti v svoji bolečini in zaklenjeni iz možnosti doživljanja zdravljenja in svobode, zaklenjeni iz možnosti, da bi bili v miru.

Brez odpuščanja ostajamo privezani na osebo, ki nas je prizadela. Zvezani smo z verigami grenkobe, povezani skupaj, ujeti. Dokler ne odpustimo osebi, ki nam je škodila, bo ta oseba imela ključe naše sreče; ta oseba bo naš ječar.

Ko odpustimo, znova prevzamemo nadzor nad svojo usodo in svojimi občutki. Postanemo sami sebi osvoboditelji. Z drugimi besedami, odpuščanje je najboljša oblika lastnega interesa. To drži tako duhovno kot znanstveno. Ne odpuščamo, da pomagamo drugi osebi. Drugim ne odpuščamo. Oprostimo zase.