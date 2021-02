Poslovil se je Larry Flynt, ustanovitelj pornografske revije Hustler

Larry Flynt, ustanovitelj in izdajatelj revije Hustler ter goreč zagovornik prvega amandmaja ameriške ustave, ki zagotavlja svobodo in nepristranost medijev, je v sredo umrl zaradi zastoja srca na svojem domu v soseski Hollywood Hills. Flynt, ki si je z zabavo za odrasle ustvaril pravi imperij, je dočakal 78 let. Imel je številne zdravstvene težave, ki so se začele po tem, ko ga je leta 1978 ustrelil serijski morilec Joseph Paul Franklin in ga paraliziral.

Flynt je po streljanju živel težko življenje, toda kljub temu ga je vedno spremljal uspeh, je za CNN dejal njegov nečak."Želel je, da si ga zapomnimo kot osebo, ki je premikala meje svobode govora, in zagovornika načela, da je prvi amandma temelj demokracije." icon-expand "Želel je, da si ga zapomnimo kot osebo, ki je premikala meje svobode govora, in zagovornika načela, da je prvi amandma temelj demokracije." FOTO: AP Po ustrelitvi je bil hrom od pasu navzdol in na invalidskem vozičku, trpel je kronične bolečine in imel druge zdravstvene težave. V intervjuju leta 2013 je Franklin za CNN povedal, da se je vznemiril, ko je videl, kako je par različnih ras fotografiral za številko Hustlerja. "Zaradi tega mi je postalo slabo. Menim, da bi se belci morali poročati z belci, črnci s črnci, Indijanci z Indijanci. Tako sem bil razburjen, da sem si rekel, da ga bom ubil," je dejal Franklin. Toda Flynt je zahteval ustavitev Franklinove usmrtitve, saj je dejal, da je proti smrtni kazni in da se "vlada ne bi smela ukvarjati z ubijanjem ljudi". Revijo Hustler je ustanovil leta 1974 kot konkurenco slavnejšemu Playboyu ustanovil in bil zaradi objav golih žensk in moških ter spolnih aktov nenehno izpostavljen tožbam puritanske Amerike. Veliko njegovih sodnih bojev okrog prvega amandmaja k ameriški ustavi, ki zagotavlja svobodo izražanja, je dokumentiranih v filmu iz leta 1996 Ljudstvo proti Larryju Flyntu, v katerem Flynta igra Woody Harrelson. Poleg revije Hustler je Flynt ustanovil še druga podobna podjetja, med drugim izdajateljsko hišo Larry Flynt Publications, ki izdaja še druge podobne revije in pornografske filme, ter televizijo Hustler TV. Leta 2000 je blizu Los Angelesa odprl tudi igralnico Hustler Casino. icon-expand Poleg revije Hustler je Flynt ustanovil še druga podobna podjetja. FOTO: AP Malce se je vpletal tudi v politiko in leta 1984 celo kandidiral za predsednika ZDA, leta 2003 pa za guvernerja Kalifornije. Leta 1998 je v času ustavne obtožbe proti predsedniku Billu Clintonu objavil tiralico za republikanskimi politiki, ki so preganjali Clintona. Ponudil je milijon dolarjev za informacije o spolnih prestopkih politikov. Pri spolnih škandalih so potem res ujeli kar tri republikanske predsednike predstavniškega doma kongresa. Newt Gingrichje varal dve soprogi, Bob Livingston eno, Dennis Hastert pa je bil obtožen pedofilije, potem ko je prav zaradi spolnega škandala Livingstona prišel do položaja predsednika kongresa. Flynt je bil poročen petkrat. Z zadnjo ženo, Elizabeth Berrios, se je poročil leta 1998. Imel je tudi pet hčera in sina, pa kup vnukov in vnukinj. icon-expand