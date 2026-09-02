Poslovil se je Raif Dizdarević, nekdanji predsednik predsedstva Jugoslavije

Njegov mandat na čelu države so zaznamovali globoka gospodarska kriza, politični pretresi in krepitev srbskega nacionalizma, ki ga Dizdareviću in zveznim oblastem ni uspelo zajeziti.

Raif Dizdarević se je rodil 9. decembra 1926 v Fojnici v BiH v družini z močno antifašistično tradicijo. Vseh sedem bratov Dizdarević je sodelovalo v partizanskem boju, trije pa so med drugo svetovno vojno izgubili življenje.

Med letoma 1978 in 1982 je bil predsednik predsedstva BiH, od maja 1982 do maja 1983 predsednik skupščine SFRJ, od maja 1984 do konca decembra 1987 je bil jugoslovanski zunanji minister.