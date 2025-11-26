Poslovila se je v 141. letu, preživela je dve svetovni vojni

Gramma se je rodila v svojem domačem okolju in je bila stara približno 141 let, so sporočili predstavniki živalskega vrta. Poginila je 20. novembra.
Ni povsem jasno, kdaj je želva prispela v živalski vrt v San Diegu, vendar so uradniki živalskega vrta povedali, da je prišla iz živalskega vrta v Bronxu leta 1928 ali 1931 kot del njihove prve skupine galapaških želv.
Dve svetovni vojni in 20 ameriških predsednikov
Medtem ko se je svet okoli nje spreminjal, je obiskovalce navduševala s svojo prikupno in sramežljivo osebnostjo. Preživela je dve svetovni vojni in 20 ameriških predsednikov.
Njeni negovalci so jo ljubkovalno imenovali kar "kraljica živalskega vrta", poroča CNN. Trpela je zaradi težav s kostmi, povezanih s starostjo. Preden so jo evtanazirali, so se bolečine še poslabšale.
Mnogi obiskovalci so na družbenih omrežjih komentirali, kako so jo prvič obiskali, ko so bili mladi, in kako so se lahko leta kasneje vrnili s svojimi otroki.
V ujetništvu živijo dvakrat toliko kot v divjini
Galapaške želve lahko v divjini živijo več kot 100 let, v ujetništvu pa skoraj dvakrat toliko.
Najstarejša znana galapaška želva se je imenovala Harriet in je v avstralskem živalskem vrtu živela do 175. leta. Galapaške želve vključujejo 15 podvrst želv z otokov, od katerih so tri razglašene za izumrle. Preostale so po podatkih Mednarodne zveze za varstvo narave ranljive ali kritično ogrožene.
V zadnjih nekaj desetletjih so si prizadevali za vzrejo teh želv v ujetništvu, pri čemer je bilo po podatkih Galapagos Conservancy (Sklada za ohranjanje galapaških otokov) od leta 1965 v divjino izpuščenih več kot 10.000 mladih samic. Nekatere podvrste so bile oživljene z roba izumrtja.
