Poslovila se je v 141. letu, preživela je dve svetovni vojni

Po več kot stoletju uživanja v svojih najljubših jedeh, rimski solati in kaktusih, je poginila ljubljena galapaška želva Gramma (v prevodu Babica), najstarejša prebivalka živalskega vrta v San Diegu.

Gramma se je rodila v svojem domačem okolju in je bila stara približno 141 let, so sporočili predstavniki živalskega vrta. Poginila je 20. novembra. Ni povsem jasno, kdaj je želva prispela v živalski vrt v San Diegu, vendar so uradniki živalskega vrta povedali, da je prišla iz živalskega vrta v Bronxu leta 1928 ali 1931 kot del njihove prve skupine galapaških želv.

Dve svetovni vojni in 20 ameriških predsednikov

Medtem ko se je svet okoli nje spreminjal, je obiskovalce navduševala s svojo prikupno in sramežljivo osebnostjo. Preživela je dve svetovni vojni in 20 ameriških predsednikov.

Njeni negovalci so jo ljubkovalno imenovali kar "kraljica živalskega vrta", poroča CNN. Trpela je zaradi težav s kostmi, povezanih s starostjo. Preden so jo evtanazirali, so se bolečine še poslabšale. Mnogi obiskovalci so na družbenih omrežjih komentirali, kako so jo prvič obiskali, ko so bili mladi, in kako so se lahko leta kasneje vrnili s svojimi otroki.

V ujetništvu živijo dvakrat toliko kot v divjini