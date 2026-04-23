Tujina

Poslovila se je zadnja učenka Rahmaninova, stara 101 leto

Chicago, 23. 04. 2026 17.51

N.V.
Ruth Slenczinska

Virtuozna pianistka Ruth Slenczynska, zadnja še živeča učenka Sergeja Rahmaninova, je umrla v starosti 101 leta, po osupljivi skoraj stoletje trajajoči karieri. Znana je bila po brezhibni tehniki, igrala pa je za pet ameriških predsednikov, skupaj s Harryjem Trumanom je celo zaigrala Mozartovo skladbo v Beli hiši. Glasbenica, rojena v Kaliforniji poljskim staršem, je svoj prvi recital izvedla že pri štirih letih, z velikim orkestrom pa je debitirala v Parizu pri sedmih.

Rojena je bila leta 1925 in razglašena za eno največjih otroških glasbenic po Wolfgangu Amadeusu Mozartu. V filmskem obzorniku "Pathe", ki je bil posnetek, ko je Ruth imela le pet let, je zapisano, da je deklica "presenetila vse glasbene kritike s svojo interpretacijo Ludwiga van Beethovna".

Njen oče, znan glasbenik Josef Slenczynski, je bil znan violinist in vodja varšavskega konservatorija, preden je bil ranjen v prvi svetovni vojni. Po selitvi v ZDA se je odločil svoji hčeri pomagati pri karieri, in kot piše BBC, je že nekaj ur po njenem rojstvu ocenil, da ima Ruth potencial za pianistko ali violinistko. Do tretjega leta je že obvladala osnove glasbene teorije, družina pa se je nato preselila v Evropo, da bi imela dostop do najboljših učiteljev in se družila z najvplivnejšimi glasbeniki tistega časa.

Enega največjih pianistov svojega časa, Sergeja Vasilijeviča Rahmaninova, je prvič srečala leta 1934, potem ko ga je nadomeščala na koncertu. "Gospod Rahmaninov je moral odpovedati nastop zaradi težav s komolcem," je kasneje pravila. "Organizator pa ni želel izgubiti denarja od prodaje vstopnic, zato sem nastopila jaz."

Kmalu zatem, ko je imela le devet let, je imela priložnost spoznati Rahmaninova. "Bila sem prestrašena deklica pred vrati njegovega stanovanja v Parizu," je leta 2022 povedala za NPR. "Ko me je videl, je z dolgim kazalcem pokazal name ter rekel: Ta naj bi igrala klavir?"

Rahmaninov jo je nato posedel, ona pa mu je zaigrala skladbo in spreminjala tonaliteto, kakor ji je naročal. Postala sta prijatelja za vse življenje, kar je globoko spoštovala. Ves čas je nosila tudi ogrlico v obliki Fabregejevega jajca, ki ji jo je podaril.

Beg od doma in premor v karieri

Učila se je tudi skupaj z Samuelom Barberjem in pred vsemi slišala njegovo svetovno znano skladbo Adagio for Strings, še preden je sploh dobila naslov. Vendar pa je tiranska vzgoja njenega očeta postala preveč obremenjujoča.

"Razlog, da so bili ljudje osupli nad tem, kaj zmorem na klavirju, je bil povsem preprost: oče me je silil vaditi devet ur na dan, vsak dan v tednu," je zapisala v svoji avtobiografiji iz leta 1957 Forbidden Childhood (Prepovedano otroštvo).

"Če sem kazala znake, da želim biti le navadna deklica, na primer, da bi se igrala z lutkami svojih sester ali malo razgrajala, skakala in tekala z otroki iz soseske, je oče planil name s svojim vedrom ledeno mrzle vode: 'To so otročarije! Nisi dojenček. Si glasbenica. Drži se stran od teh otrok in njihovih neumnih iger. To je čista izguba časa! Obnašati se moraš kot odrasla mlada dama.'"

Pri 15 letih je opustila koncertno kariero, popolnoma prekinila stike z očetom, se vpisala na študij psihologije na Univerzi v Kaliforniji in pobegnila od doma z drugim študentom po imenu George Born. Par se je ločil leta 1953, Slenczynska pa je, da bi si zagotovila finance, začela poučevati klavir. Kmalu zatem se je vrnila na oder in s tem končala več kot desetletje dolgo odsotnost. Nato je štiri leta koncertirala z orkestrom Boston Pops Orchestra, kjer je na odru razvila tekmovalno dinamiko z dirigentom Arthurjem Fiedlerjem.

"Sprva je gospod Fiedler dobival stoječe ovacije, jaz pa ne," je leta 1999 povedala za St. Louis Post-Dispatch. "Do tretjega leta sem jih začela dobivati tudi jaz. Naučila sem se, kako obvladovati občinstvo in kako jim pokazati, da sem vesela, da sem tam."

Nekaj let pozneje se je drugič poročila z dr. Jamesom Kerrom, profesorjem politologije. Skupaj sta ostala do njegove smrti leta 2000, sama pa ga je opisala kot "ljubezen mojega življenja".

"Z njim bi se ponovno poročila, če bi lahko, še vedno je moja ljubezen," je leta 2022 povedala za The Guardian.

Ostala je dejavna vse življenje, med prvim zaprtjem zaradi covida-19 leta 2020 je na YouTubu objavila domače posnetke Beethovnovih sonat ob 250-letnici njegovega rojstva. Svoj 97. rojstni dan je praznovala z recitalom na Lebanon Valley College, leta 2022 pa se je vrnila k založbi Decca, kjer je posnela svoj zadnji album.

Album z naslovom My Life In Music vključuje ganljive interpretacije del Rahmaninova, Bacha in Debussyja, prežete z nežno nostalgijo ob njenem razmisleku o karieri.

Med posnetki je tudi različica Chopinovega preludija v F-duru, poklon njenim poljskim koreninam, ki je postal eden njenih najljubših.

