Poslovilni Johnsonov govor: sem kot nosilna raketa, ki je izpolnila funkcijo

"Čas je, da vsi stopimo za Liz Truss in njeno ekipo," je ob odhodu s sedeža britanskega predsednika vlade še zadnjič v tej vlogi dejal Johnson in obljubil, da bo podpiral novo premierko in novo vlado "na vsakem koraku poti".

Johnson, čigar nekaj več kot triletni mandat sta zaznamovala brexit in covid-19, predčasno pa ga je končal zaradi več škandalov, se je poslovil ob vzklikih in aplavzu podpornikov. V zase značilnem, slikovitem izražanju se je primerjal z "eno tistih nosilnih raket, ki je izpolnila svojo funkcijo" in bo padla "v oddaljen in skrit kotiček Pacifika".

Svoje vladajoče konservativce je pozval, naj postavijo razlike na stran, da bi se lahko v celoti posvetili reševanju energetske krize, ki bo glede na trenutno dogajanje glavna tema prvega obdobja mandata Trussove.

Poziv k enotnosti in razumevanju znotraj stranke je ponazoril kar na primeru svojega psa Dilyna in mačka, ki domuje na Downing Streetu, Larryja. "Če lahko Dilyn in Larry presežeta svoje občasne težave, jih lahko tudi konservativna stranka," je dejal.

Johnson se je po slovesu odpravil proti Škotski, kjer bo kraljica Elizabeta II. sprejela njegov odstop. Takoj zatem bo pred monarhinjo na položaj prisegla Liz Truss. Ob 17. uri je nato izpred Downing Streeta 10 predviden njen nagovor narodu.