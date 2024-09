Poslovilno kosilo ameriške prve dame s pogledom na New York

Zasedanje Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN) v New Yorku nikoli ne prinese samo govorov in razprav, ampak tudi mreženja članov delegacij kar 193 držav sveta. Tudi slovenski premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber sta se sinoči med drugim skupaj udeležila tradicionalnega sprejema za voditelje držav članic ZN, na katerega je vabil ameriški predsedniški par, Gabrova pa pred tem še kosila pod okriljem Jill Biden, ki se počasi že poslavlja od položaja ameriške prve dame.

Ameriški predsednik Joe Biden in prva dama Jill Biden sta v sredo zvečer v Metropolitanskem muzeju pri Centralnem parku v New Yorku priredila tradicionalni sprejem za vodje delegacij na zasedanju Generalne skupščine ZN in spremljevalce. Večernega sprejema sta se udeležila tudi predsednik slovenske vlade Robert Golob in Tina Gaber.

Premierjeva partnerka se je z Jill Biden družila že čez dan, saj je ta priredila ločeno kosilo za boljše polovice udeležencev. Na fotografiji je Gabrova v prvi vrsti, nosila je olivnozelen hlačni kostim ter belo srajco z ujemajočo se torbico, ob njej je soproga malteškega premierja. "Imeli smo iskrene in konstruktivne pogovore o številnih vprašanjih, predvsem o okolju, kulturi in izobraževanju," je dogajanje na kosilu na družbenem omrežju X povzela Emine Erdogan, ki je v ponedeljek v New Yorku sicer tudi sama priredila dogodek, posvečen predstavitvi aktivnosti hiše afriške kulture v Ankari. Tina Gaber se je udeležila tudi tega.

Žena turškega predsednika Recepa Tayipa Erdogana je na skupinski fotografiji s kosila stala tik ob Jill Biden, a na večerni sprejem z Bidnovima je nato ni bilo. Takoj po ostrem govoru na Generalni skupščini je namreč Erdogan skupaj s soprogo odletel nazaj v Istanbul – politični analitiki njegovo potezo opisujejo kot protest zaradi neomajne podpore ameriške administracije Izraelu med napadi na Gazo in Libanon. Zadnje tovrstno srečanje za Jill Biden Jill Biden se je na kosilu sicer ozrla na vezi, ki jih je med svojim štiriletnim mandatom spletla s prvimi damami, ki so jo obiskale. Pravi, da je hvaležna, da so skupaj sodelovale pri spodbujanju miru in razvoja po vsem svetu. "Cenim, da se vedno udeležite tega srečanja. Imam močan občutek, da vas bom v naslednjem poglavju svojega življenja še več videvala," je gostjam zagotovila, da se bo njihov odnos nadaljeval tudi po njenem odhodu s položaja januarja 2025.

Ob tem je izjavila, da je to zadnje tovrstno srečanje, ki ga bo gostila kot prva dama Združenih držav Amerike. Čez šest tednov bodo tam namreč volitve, njen soprog Joe Biden pa se ne bo potegoval za nov mandat. V Belo hišo se bo tako ali vrnila Melania Trump ali pa bodo ZDA dobile prvega gospoda. Če zmaga Kamala Harris, bo naloge Jill Bidden in organiziranje spremljevalnega programa za partnerice svetovnih voditeljev namreč prevzel njen soprog Douglas Emhoff. Dogodki s poudarkom na humanitarnih aktivnostih na kriznih območjih Kot so ob predstavitvi medijskega programa obiska v New Yorku med 21. in 28. septembrom pojasnili v premierjevem kabinetu, se bo Tina Gaber tam udeležila dogodkov ob robu zasedanja Generalne skupščine OZN, ki imajo poudarek na humanitarnih aktivnostih na kriznih območjih. Poleg že omenjenih se je skupaj z Golobom udeležila dogodka Securing the Future for Children: Addressing New Challenges for Soft Power in dogodka organizacije Save the Children.

