Poslovno letalo strmoglavilo v Severni Karolini, več smrtnih žrtev

Letalo je po vzletu okoli 10. ure kmalu poskušalo pristati na letališču, kjer je med pristajanjem strmoglavilo in povzročilo velik požar, poroča AP. Priče so bili golfisti na bližnjem igrišču Lakewood Golf Club, ki so opazili letalo nizko nad tlemi.
Nacionalni odbor za varnost v prometu in FAA preiskujeta vzroke nesreče. Po podatkih AccuWeatherja so bile v času nesreče rahle padavine in oblaki. Letalo naj bi letelo iz Sarasote na Floridi do Treasure Cay na Bahamih in nato nazaj v Fort Lauderdale, preden bi se zvečer vrnilo v Statesville.
