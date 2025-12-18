Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Poslovno letalo strmoglavilo v Severni Karolini, več smrtnih žrtev

Statesville, 18. 12. 2025 20.19 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Letalska nesreča

Poslovno letalo Cessna C550 s šestimi osebami je v četrtek strmoglavilo na regionalnem letališču Statesville v Severni Karolini, ki ga uporabljajo ekipe NASCAR in podjetja s seznama Fortune 500. Po besedah šerifa okrožja Iredell Darrena Campbella je bilo v nesreči več smrtnih žrtev.

Letalo je po vzletu okoli 10. ure kmalu poskušalo pristati na letališču, kjer je med pristajanjem strmoglavilo in povzročilo velik požar, poroča AP. Priče so bili golfisti na bližnjem igrišču Lakewood Golf Club, ki so opazili letalo nizko nad tlemi.

Letalska nesreča
Letalska nesreča
FOTO: AP

Nacionalni odbor za varnost v prometu in FAA preiskujeta vzroke nesreče. Po podatkih AccuWeatherja so bile v času nesreče rahle padavine in oblaki. Letalo naj bi letelo iz Sarasote na Floridi do Treasure Cay na Bahamih in nato nazaj v Fort Lauderdale, preden bi se zvečer vrnilo v Statesville.

Severna Karolina smrtne žrtve letalo nesreča

Ukrajinci na Krimu povzročili za več sto milijonov škode?

SORODNI ČLANKI

Ponesrečeno letalo odpeljali s helikopterjem

Motor letala se je odlomil še pred vzletom

Edini preživel letalsko nesrečo: 'Sem najsrečnejši človek na svetu'

V Hongkongu tovorno letalo ob pristanku strmoglavilo v morje

V letalski nesreči umrl z grammyjem nagrajeni pisec besedil

Nemški helikopter strmoglavil v reko: mrtva najmanj dva vojaka

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ko darilo postane izkušnja
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
Zato ne zmorete shujšati
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
cekin
Portal
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Zakonca zadela že drug jackpot
Zakonca zadela že drug jackpot
Slovenska podjetja tarča kriminalcev
Slovenska podjetja tarča kriminalcev
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
moskisvet
Portal
Vroča 62-letnica jemlje dih
Kaj obleči za poslovno novoletno zabavo?
Kaj obleči za poslovno novoletno zabavo?
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Ustrelili so ga skupaj z mamo
dominvrt
Portal
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Na lovu
Diddy: Vsem na očeh
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420