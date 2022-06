Posmeh Putinu: 'Naredili bomo še goloprse posnetke na konju'

"Jahanje je najboljše," pa je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen , ki pa se vendarle ni opredelila do samega vprašanja, ali se sleči do pasu ali ne, o katerem so morda še naprej razpravljali za zaprtimi vrati, še navaja AFP.

Po napovedih iz Berlina in Washingtona naj bi srečanje G7 potekalo v luči vojne v Ukrajini. Voditelji naj bi sprejeli nov paket sankcij proti Rusiji, govorili pa naj bi tudi o njihovem vplivu na svetovno gospodarstvo s poudarkom na rastočih cenah goriva in hrane.

Geslo letošnjega srečanja je "Napredek v smeri enakopravnejšega sveta". Da tudi skupina G7 pošlje svetu močan signal enotnosti in odgovornosti, je po besedah kanclerja Scholza v teh nemirnih časih pomembnejše kot kdaj koli prej. V Berlinu so kot pet glavnih ciljev vrha navedli trajnostni odnos do planeta, določanje smeri za doseganje ekonomske stabilnosti, izboljšano pripravljenost za zagotavljanje zdravega življenja, trajnostne naložbe v boljšo prihodnost in kolektivni duh v smislu skupaj smo močnejši.

G7 je sicer politični forum, ki ga tvorijo Kanada, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija, ZDA in Japonska, poseben status pa pripada tudi EU. Letošnjega vrha se bodo kot povabljenke udeležile tudi Argentina, Indija, Indonezija, Senegal, Južna Afrika in Ukrajina.