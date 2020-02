Posmrtne ostanke umrlih v helikopterski nesreči predali družinam

Mrliški oglednik v Los Angelesu je v preteklih dneh identificiral vse žrtve helikopterske nesreče, ki se je zgodila 26. januarja v jutranjih urah po lokalnem času. Umrlo je vseh devet ljudi na krovu, pokojni pa so bili na poti na košarkarsko tekmo.

Poleg 41-letnega Kobeja Bryanta in njegove 13-letne hčerke Gianne so bili na krovu tudi dve Giannini sooigralki, 13-letna Payton Chester in 14-letna Alyssa Altobelli. Umrla sta tudi starša Alysse, 46-letna Keri Altobelli in 56-letni John Altobelli, 45-letna Sarah Chester, 38-letna Christina Mauser in 50-letni pilot Ara Zobayan.