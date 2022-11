Posneli ganljiv prizor, ko šimpanzinja po ločitvi znova objame mladiča

V živalskem vrtu Sedgwick County v Wichiti so posneli ganljiv prizor, ko šimpanzinja po dveh dneh ločitve zaradi nujnega carskega reza znova objame svojega mladiča in ga ne more izpustiti. V živalskem vrtu pravijo, da sta od takrat nerazdružljiva.

Videoposnetek iz živalskega vrta prikazuje ponovno snidenje šimpanzinje Mahale in njenega mladiča Kucheza. Mladič je moral zaradi zapletov dva dni ostati v veterinarski bolnišnici, kar je privedlo do čustvenega ponovnega srečanja, poroča Insider. Na posnetku lahko vidimo, kako se Mahale negotovo približa mladiču, ki je zavit v odejo. Ko mladič iztegne roko, ga Mahale hitro ljubeče objame. V ozadju lahko sicer slišimo osebje, kako spodbudno pravi: "Dobro delo, mama." "Mahale je izjemna mati in jasno je, kako zelo ljubi svojega mladiča," je dejal predstavnik živalskega vrta. Na strani živalskega vrta so sicer zapisali, da sta, odkar ga je prvič vzela v roke, šimpanzinja in mladič nerazdružljiva.