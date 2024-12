Posnetek aretacije voznika, ki je na božičnem sejmu sejal smrt

Storilec, šlo naj bi za 50-letnega zdravnika iz Savdske Arabije, ki naj bi bil sicer velik kritik islama in goreč podpornik nemške skrajno desne stranke AfD, je v petek zvečer med božičnimi stojnicami drvel "v dolžini najmanj 400 metrov" in v temnem najetem terenskem vozilu BMW kosil vse pred seboj.

Nedolgo za tem so policisti voznika, ki je sejal smrt, izsledili v bližini enega od vhodov na božični sejem in ga prijeli.

Eden od očividcev je na spletu delil posnetek aretacije osumljenca, na katerem je videti policista, ki v moškega uperja pištolo in kriči: "Lezi! Lezi!" Kmalu za tem na kraj prihiti policijski avtomobil, iz njega izstopijo policisti in obkolijo moškega, ki že leži na tleh.

Kot smo poročali že v petek, se je tragedija zgodila malo po 19. uri zvečer, ko je bil božični sejem v Magdeburgu poln obiskovalcev. Prvotno so oblasti poročale o več kot 60 poškodovanih osebah in dvema smrtnima žrtvama. Dan kasneje so po poročanju več nemških medijev podatke spremenili: poškodovanih naj bi bilo najmanj 200 oseb, 41 med njimi huje, umrle pa so najmanj štiri osebe.