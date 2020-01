Posnetek Donalda Trumpa: 'Znebite se je, vseeno mi je. Jutri jo odpustite!'

Odvetnik je objavil skoraj 90-minutni posnetek predsednika Donalda Trumpa na večerji leta 2018, na katerem so bili tudi obtoženi poslovneži, za katere je Trump trdil, da jih ne pozna. A kar je bilo po poročanju ameriških medijev najbolj sporno, je Trumpova izjava, v kateri je živahno govoril o odstranitvi ameriške ambasadorke v Ukrajini: "Znebite se je! "

Posnetek je delil odvetnik Leva Parnasa, poslovneža rojenegav Sovjetski zvezi, ki je skupaj z Rudyjem Giulianijemsodeloval pri odpoklicu veleposlanice Marie Yovanovitch, ki se je zgodil aprila 2019. Posnetek naj bi naredil Igor Fruman, Parnasov znanec in nekdanji Trumpov sodelavec.

"Jutri jo odpokličite. Vseeno mi je,"pravi predsednik na večerji v hotelu Trump International v Washingtonu. "Jutri jo odpustite. Odpokličite jo. V redu? Naredite to," še doda. Novinarji CNN so poslušali celoten posnetek, a niso uspeli identificirati, razen Donalda Trumpa, vseh drugih govorcev na večerji. Posnetek podpira izjave Parnasa, ki jih je izrekel v zadnjih dneh, Donalda Trumpa pa ponovno postavlja na laž, saj je ta trdil, da se ne poznajo. Odvetnik v seriji tvitov predstavi celotno zgodbo, v kateri se Trump z donatorji pogovarja tudi o možnosti Ukrajine, da zdrži pritiske sosednje Rusije. Na eni strani združba govori, da je Rusija dobila kar je želela (Krim), druga stran pa da ima Kremlin v Ukrajini večje ambicije. "Kako dolgo bi zdržali v vojni z Rusijo," vpraša Trump in dobi odgovor, da brez podpore ZDA ne dolgo.

Kot mu donatorji še povedo, ga majo v Ukrajini radi, a da bi med prvimi njegovimi koraki morala biti odstranitev ambasadorke, ki jo je postavila prejšnja administracija. "Ona hodi naokrog in vsem razlaga, da bodo Trumpa odstavili," reče eden."Znebite se je," v sekundi pove predsednik ZDA, to odločitev pa donatorji in svetovalci sprejmejo z odobravanjem. Trumpova administracija je trdila, da niso bili zadovoljni z delom ambasadorke, zato so jo zamenjali, kasneje pa so dodali, da ne glede na razloge ima predsednik pravico odpoklicati ambasadorja. Trumpovi odvetniki obtožili demokrate, da se vpletajo v ameriške volitve Glavni pravnik Bele hiše Pat Cipolloneje dejal, da želijo demokrati ameriškim volivcem odvzeti pravico do izražanja mnenja o Trumpu na volitvah 3. novembra letos, kar je zavajanje, saj bi lahko Trump gladko kandidiral znova, četudi bi ga senat odstavil, kar ga ne bo, ker imajo v njem večino republikanci.

Demokratski tožilci so tri dni do sobote predstavljali dokaze o Trumpovem pritiskanju na Ukrajino, da uvede preiskavo Josepha Bidnain njegovega sina Hunterja, ki je nekoč sedel v nadzornem odboru ukrajinskega energetskega podjetja Burisma. To je počel, da si pomaga pred letošnjimi volitvami proti najbolj nevarnemu demokratskemu predsedniškemu kandidatu. Demokratska večina v predstavniškem domu kongresa je decembra potrdila šele tretjo ustavno obtožbo predsednika ZDA v zgodovini. Trump je obtožen zlorabe pooblastil in oviranja kongresa. Pooblastila je zlorabil, ko je tujo državo prosil za pomoč na volitvah proti Bidnu. Ukrajini je zadrževal pomoč, nato pa skušal vse skupaj skriti pred kongresom in javnostjo. Trumpovi odvetniki so demokratske obtožbe o vpletanju v volitve postavili na glavo in trdijo, da so demokrati tisti, ki posegajo v voljo volivcev z ustavno obtožbo. Trumpovi odvetniki so predsednika zagovarjali le dve uri, na voljo pa so jih imeli osem. V ponedeljek bodo nadaljevali in morda še v torek. Potem sledijo vprašanja senatorjev obema stranema, kratka debata, glasovanje o dodatnih pričah in če teh ne bo, potem bo zgodba končana že ob koncu prihodnjega tedna. Trump bo oproščen s 53 republikanskimi glasovi v svojo podporo in 47 proti.

Trdijo, da ne smemo vložiti ustavne obtožbe in odstaviti predsednika, ker bi to zmotilo volitve. To pomeni, da trdijo, da ustavna obtožba ne sodi v ustavo,"je dejal Nadler. "Niti ne skušajo zanikati dejstev, tega kar je počel Trump. Želijo preusmeriti pozornost in izkriviti resnico. To počnejo z zakrivanjem dejstev, blokado dokumentov in zavračanjem prič,"je izjavil predsednik odbora za obveščanje Adam Schiff, na katerega se je kot na vodjo upraviteljev impeachmenta vsulo največ srda s Trumpovega Twitterja in odvetnikov v senatu. "Vsaka poštena oseba, ki gleda senatno sojenje, lahko vidi kako nepošteno delajo z menoj in da res gre za popolnoma strankarsko prevaro ustavne obtožbe, kar vedo vsi, vključno z demokrati. To se ne bi smelo nikoli več zgoditi,"je bil eden od milejših Trumpovih tvitov. Trumpov odvetnik Patrick Philbinje dejal, da so bili vsi nalogi izdani pričam med preiskavo pred ustavno obtožbo nelegitimni, sama preiskava ni bila legitimna, vse skupaj je bilo neveljavno in je jasno, zakaj se priče niso odzivale pozivom. Odzivale se niso, ker jim je Trump to prepovedal in ker priče, ki podpirajo predsednika, niso imele kaj reči njemu v bran. "Ko je tvoja stranka kriva, potem nočeš govoriti o strani, ampak napadaš tožilce," je novinarjem povedal Schiff. Trumpovi odvetniki sicer presenetljivo niso vpletali Bidnovih, ampak so trdili tudi, da ni nobenih dokazov, da je predsednik pogojeval izplačilo vojaške pomoči Ukrajini z uvedbo preiskave Bidnovih. Trumpa naj bi res skrbela korupcija v Ukrajini, pomoč pa je bila tako ali tako nakazana.

