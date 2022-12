Posnetek incidenta s severa Kosova: s kamenjem nad avtomobil televizijske ekipe

V javnost je prišel videoposnetek incidenta na severu Kosova, v katerem so bili znova napadeni novinarji. Zamaskirani neznanci so v avtomobil televizijske ekipe iz Prištine vrgli kamenje in razbili steklo. Pri tem sta bili dve osebi lažje poškodovani, preiskava pa je že stekla. Medtem so kosovske oblasti zaprle največji mejni prehod s Srbijo Merdare, potem ko so ga protestniki s srbske strani blokirali v znak podpore kosovskim Srbom. Vučić pa naj bi dosegel, da bodo iz pripora po treh tednih izpustili bivšega policista Dejana Pantića.

Napad na novinarsko ekipo, ki se je zgodil v ponedeljek, je po poročanju Radia Slobodna Evropa že šesti takšen napad na severu Kosova od 10. decembra, ko so kosovski Srbi postavili barikade. Avtomobil televizijske ekipe Klan Kosova iz Prištine so zamaskirane osebe kamenjale v vasi Zupče na območju Zubinega Potoka. Dve osebi sta potrebovali zdravniško pomoč, saj jima je v obraz priletelo razbito steklo.

Kosovska policija je potrdila, da so na mednarodnem letališču Adem Jashari prejeli grožnje z bombo. Iz varnostnih razlogov so začasno zaprli letališče in evakuirali potnike in osebje, je povedala tiskovna predstavnica Valentina Gara.

Vučić obiskal srbske vojake na meji Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v torek zvečer obiskal enote srbske vojske med Kraljevom in Raško na jugu Srbije, v bližini meje s Kosovom. Objavil je skupno fotografijo z načelnikom generalštaba srbske vojske Milanom Mojsilovićem. "Polnočni sprehod z načelnikom Generalštaba srbske vojske Milanom Mojsilovićem v našem garnizonu v Raški. Najlepša hvala vsem vojakom, policistom in pripadnikom BIA za njihov pogum in predanost pri ohranjanju vitalnih interesov naše države in preživetja srbskega naroda na Kosovu in Metohiji," je zapisal ob tem.

Srečal se je tudi s predstavniki Srbov na Kosovu in jih seznanil z vsem, kar Srbija počne za ohranitev miru in stabilnosti, oni pa so njega seznanili s stanjem na terenu, je za RTS povedal obrambni minister Miloš Vučević. Kosovo po blokadi zaprlo osrednji mejni prehod s Srbijo Danes kosovski in srbski mediji poročajo, da so kosovske oblasti zaprle največji mejni prehod s Srbijo Merdare. Blokada sledi podobnim ravnanjem kosovskih Srbov, ki so v začetku decembra začeli postavljati barikade z zahtevo po izpustitvi bivših policistov Dejana Pantića in Slađana Trajkovića ter še enega kosovskega Srba Miljana Adžića in umiku posebnih enot kosovske policije s severa države, poroča kosovski portal Kosovo Online. Blokada mejnega prehoda otežuje več tisoč državljanom Kosova, ki delajo v državah Evropske unije, da bi se vrnili domov. Kosovsko ministrstvo za zunanje zadeve in diasporo je na družbenem omrežju Facebook zapisalo, da so "srbske kriminalne skupine blokirale mejni prehod Merdare". Državljanom, ki so že vstopili v Srbijo, so sporočili, naj uporabljajo druge prehode ali vstopijo na Kosovo prek Severne Makedonije." Kosovo je zaradi stopnjevanja napetosti in barikad 10. decembra že zaprlo dva mejna prehoda.

icon-expand Blokade na severu Kosova FOTO: AP

Policist Pantić odhaja na prostost Kosovski Srbi so danes na severu Kosova postavili nove barikade. "Na severu države, ponoči, so kriminalne osebe oz. skupine nadaljevale s postavljanjem barikad in s tem dodatno ovirajo svobodo gibanja. Po uradnih informacijah so postavili tudi dve barikadi s težkimi vozili," je sporočila kosovska policija. Srbski Blic medtem poroča, da bodo danes Pantića po treh tednih izpustili iz hišnega pripora, da se bo lahko branil s prostosti. Premik se je zgodil po pogovorih Vučića z evropskimi in ameriškimi predstavniki, ki so trajali vso noč. Ta zmaga Srbije bi lahko vzbudila upanje, da se ta del kosovske krize, ki traja že skoraj 20 dni, počasi bliža koncu, saj je izpustitev aretiranih policistov ena od zahtev kosovskih Srbov. Poziv Evropi, naj ukrepa proti Srbiji Kosovsko zunanje ministrstvo je članice Evropske unije pozvalo, naj ukrepajo proti Srbiji. V pismu, ki so ga naslovili na EU, so zapisali, da Srbija stalno poskuša destabilizirati sever Kosova, v zadnjem času tudi s postavljanjem barikad, poroča srbska tiskovna agencija Beta, ki povzema pisanje kosovske tiskovne agencije Telegrafi.