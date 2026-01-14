Trump izgubil živce: nad zaposlenega s kletvicami in sredincem

Na videoposnetku, ki kroži po družbenih omrežjih in ga je prva objavila spletna stran TMZ, je razvidno, da ameriški predsednik Donald Trump v torek med obiskom Fordove tovarne River Rouge v Dearbornu v zvezni državi Michigan nemo izgovarja besede J*** se!" proti nekomu.

Po poročanju TMZ ga je izzval eden od zaposlenih, žalitve osebe, ki ji je bil sredinec namenjen, pa so namigovale na Trumpov odnos z milijarderskim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.

Trump namreč ves čas dosledno zanika kakršno koli vpletenost ali vedenje o Epsteinovih zlorabah. Čeprav sta bila nekoč prijatelja, trdi, da sta odnos prekinila, še preden je bil finančnik obtožen.

Tiskovni predstavnik Bele hiše Steven Cheung na novinarska vprašanja ni potrdil, da je Trump pokazal sredinec, je pa v izjavi za Guardian dejal, da je dal "ustrezen in nedvoumen odgovor norcu, ki je proti njemu besno kričal kletvice". Avtentičnosti posnetka ni oporekal.

Medtem je Fordov tiskovni predstavnik dejal, da so na splošno ponosni na način, kako so njihovi zaposleni predstavljali podjetje, in da je bil to "sijajen dogodek". Dodal je še, da ne odobravajo, da bi "kdorkoli v njihovih tovarnah rekel kaj neprimernega". "Ko se to zgodi, imamo postopek za reševanje spora, vendar se ne spuščamo v specifična kadrovska vprašanja," je dejal.

Preostali zaposleni pri Fordu so Trumpa sprejeli z glasnimi pozdravi in vzkliki. Ta si je ogledal obrat, se fotografiral z delavci in se rokoval. Njegov obisk je bil del prizadevanj, da bi poudaril podporo svoje administracije ameriški proizvodnji.