Kaos na bojišču: nepričakovano srečanje ukrajinskega tanka in ruskega konvoja

Posnetek, ki ga je posnel ukrajinski tankist, prikazuje nepričakovano srečanje med ukrajinskim tankom T-84 in ruskim konvojem. Sledil je divji in dezorganiziran dvoboj, na koncu katerega se je ukrajinski tank, kot je razvidno iz posnetka, uspešno in brez žrtev umaknil.

Posnetek je avtorstvo tankista 25. brigade ukrajinske vojske, ki izvaja bojne operacije na območju Hersona. Posnetek na začetku prikazuje vožnjo tanka in izvidništvo okolice. Ukrajinci nato opazijo ruske enote in proti njim usmerijo ogenj iz tankovskega topa. Nato jih na poti preseneti ruski tovornjak. Iz strojnice izstrelijo več strelov, a zgrešijo tarčo. Glavnega topa tanka zaradi neznanega razloga vojaki niso uporabili. Ruski tovornjak se nepoškodovan naglo približna ukrajinskemu tanku in ga zaobide. Nato se približa še drugi ruski tovornjak. Sledi novo obstreljevanje. Ukrajinske enote, ki se nahajajo desno od tankista, z nekaj streli zadenejo tovornjak, ki se nato zaustavi. Na posnetku je opaziti, da so Ukrajinci poškodovali njegovo streho. Prav tako pa škodo utrpi tudi strojnica ukrajinskega tanka. Takrat na bojišče pridrvi še ruski oklepnik. V bližini tanka raznese enega od ruskih izstrelkov. Rusi bi skoraj zadeli tudi ukrajinskega tankista, a mu je življenje rešila strojnica, ki je prestregla strel. Ukrajinski tank se nato začne umikati iz spopada. V Hersonu sicer potekajo srdite bitke, ruska stran poroča o več uničenih ukrajinskih oklepnih konvojih, medtem ko ukrajinska vojska trdi, da uspešno mehča rusko obrambo in osvobaja vse več okupiranega ozemlja.