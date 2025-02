Posnetek reševanja: v zadnjem trenutku iz gorečega vozila rešila žensko

Aymee Ruiz je upočasnjevala zaradi prometnega zastoja, ko je tovornjak nenadoma trčil v zadnji del njenega vozila. Po trčenju je njen avtomobil zagorel, Ruizova pa je ostala ujeta v vozilu.

Policist Chandler Brian Larison in gasilec As Paguia sta bila ob pravem času na pravem mestu. Žensko sta potegnila na varno in ji rešila življenje. "Mislila sem, da je mojega življenja konec. Resno sem to mislila. Samo pomisliš na trenutke, ki si jih doživel, na svoje srečne trenutke, in misliš, da bo vsega konec. Tako sem srečna in vesela," je bila čustvena Ruizova.