Posnetek kaznovanja severnokorejskih najstnikov, ki razburja

Posnetek je pridobil raziskovalni inštitut SAND s sedežem v Seulu in ga posredoval medijem. Domneva se, da je nastal leta 2022 na enem izmed zunanjih stadionov. Severna Koreja naj bi ga uporabljala za izobraževanje svojih študentov, ki jih med drugim svari pred "tujim" slogom oblačenja, barvanjem las, nošenjem kratkih ali oprijetih hlač in natikačev.

Fanta sta bila spoznana za kriva, ker naj bi si ogledala na desetine južnokorejskih filmov in televizijskih oddaj. Obsodili so ju na 12 let trdega dela, poroča CNN. "Imela sta komaj 16 let, bila sta šele na začetku življenja. Vendar ju je premamila tuja kultura, ki jima je nazadnje uničila prihodnost ," še pojasni pripovedovalec na posnetku.

"Nedolgo nazaj je potekalo javno sojenje, " pove glas na posnetku in imenuje dva najstnika, ki so ju ujeli med "gledanjem in distribucijo posnetkov marionetnega režima." Severna Koreja Južno Korejo pogosto imenuje "marionetni režim".

Kot je znano, je Severna Koreja že desetletja skoraj popolnoma izolirana od preostalega sveta, s strogim nadzorom nad tem, katere informacije vstopijo ali izstopijo iz države. Tuje gradivo za izobraževanje ali zabavo, vključno s filmi in knjigami, je prepovedano, z le nekaj izjemami, ki jih odobri država. Tiste, ki jih ujamejo pri nespoštovanju zakonov, čakajo stroge kazni.

Leta 2020 je Severna Koreja sprejela zakon, ki prebivalstvu prepoveduje distribucijo, gledanje ali poslušanje katere koli južnokorejske kulturne vsebine. Kršitve se kaznujejo z dolgimi leti težkega dela za manjše kršitve in celo s smrtjo za večje.

Choi Kyong-hui, direktor inštituta SAND, je povedal, da videoposnetek prikazuje, da se severnokorejska vlada počuti ogroženo, ker je njeno prebivalstvo izpostavljeno kulturi z juga. "Lahko vidite, kako previden je severnokorejski režim glede širjenja in gledanja korejskih dram. Z razkritjem imen, naslovov in fotografij kršiteljev se kaže volja režima, da od ljudi terja odgovornost," je povedal. "S poudarjanjem imen ljudi, ki so posredno povezani s tem incidentom, se vidi, da jih namerava režim s tem osramotiti in uničiti njihov družbeni ugled."

Južnokorejska nacionalna obveščevalna služba (NIS) je za CNN povedala, da ne more preveriti, ali je videoposnetek pristen, vendar je potrdila, da "spremlja podobna gibanja, s katerimi severnokorejske oblasti krepijo nadzor in kaznujejo dotok zunanjih videoposnetkov."

Severnokorejska prepoved vsega, kar je južnokorejsko, sicer presega samo oblike zabave in vključuje manire, besedišče in celo pričeske. Leta 2021 je južnokorejski poslanec povedal, da Pjongjang strogo nadzoruje, kako se mladi oblačijo in govorijo. Južnokorejske ženske, na primer, pogosto uporabljajo izraz "oppa" za svoje partnerje – na severu je to prepovedano. Namesto tega morajo svoje ljubimce klicati "moški tovariši". Propagandni videoposnetki v državi prav tako obsojajo vedenje, ki kaže "vpliv tujine", kot je na primer javno izkazovanje naklonjenosti.