Posnetek, ki simbolizira poraz: bežeči helikopterji v ozadju pa muslimanski klic k molitvi

V manj kot mesecu dni so talibani premagali afganistansko vojsko. V manj kot tednu dni so zajeli večino regionalnih prestolnic, v Kabulu se dogovarjajo za prevzem oblasti. ZDA in zavezniki iz zahodnih držav so poraženi. Čeprav so vojaško porazili konservativne talibane, ki sledijo le šeriatskemu pravu, nikoli niso prevzel src vseh domačinov, afganistanska vojska pa je razpadla v nekaj dneh. Na tisoče milijarde evrov ni bilo dovolj, da bi zgradili demokracijo, kjer bi človekove pravice postale stalnica v Afganistanu.

Korupcija, dvojna merila očitno popolno nerazumevanje situacije na terenu so pripeljale do enega največjih porazov ZDA in zaveznikov v tem stoletju. Posnetek, ki je nastal v Kabulu pa ponazarja ta odhod - bežeči helikopterji, ki odmetavajo protiraketne vabe, v ozadju pa muslimanski klic k molitvi. PREBERI ŠE 'Ne odrekajo se zahodni kulturi, zato jih moramo ubiti' Radikalni talibani bodo zdaj prevzeli oblast in na milijone Afganistancev bo izgubilo številne pravice, Zahod pa bo moral reorganizirati svoj pogled na svet, kajti Peking je že napovedal, da bodo priznali talibansko oblast, ki jo Zahod zavrača. V to politično luknjo zdaj vstopajo druge države, ki jih človekove pravice ne zanimajo. Posnetek, ki ga je naredil novinar Kern Hendricks, pa najbolje prikazuje prevlado talibanov.