Posnetek obsežnega požara v Zagrebu: 'V nekem trenutku smo se morali umakniti'

Zagrebški gasilci so se vso noč borili s požarom, ki je v soboto popoldan izbruhnil na območju nedokončane univerzitetne bolnišnice v soseski Blato. Gasilci so zvečer delili tudi videoposnetek njihovega boja z ognjenimi zublji. Z ognjem se je več ur borilo 140 gasilcev iz zagrebške gasilske enote in prostovoljnih gasilskih društev. Ognjene zublje so uspeli pozno ponoči spraviti pod nadzor, a požara še niso uspeli pogasiti.