Posnetek potrjuje, da imajo v napadu na dekliško šolo krvave roke ZDA

Preiskovalna skupina Bellingcat pravi, da nedavno objavljeni videoposnetek "očitno nasprotuje" trditvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je Iran odgovoren za eksplozijo v iranski šoli, v kateri je na začetku vojne na Bližnjem vzhodu umrlo več kot 165 ljudi, poroča AP. V zadnjem času vse več dokazov kaže na krivdo ZDA za napad 28. februarja, v katerem je bila prizadeta šola poleg baze revolucionarne garde v Minabu v Iranu v južni provinci Hormozgan.

Strokovnjaki, s katerimi se je pogovarjala tiskovna agencija AP, so se sklicevali na analizo satelitskih posnetkov. Pravijo, da so šolo verjetno zadeli sredi zaporednega metanja bomb, ki so jih odvrgli na kompleks.

Raketa Tomahawk, ki jo imajo le ZDA

Video prikazuje strelivo, ki pade na stavbo in v zrak dvigne temen oblak dima. Trevor Ball, raziskovalec pri Bellingcatu, je ugotovil, da je lokacija v bližini šole. Strelivo je identificiral kot raketo Tomahawk, ki jo v tej vojni posedujejo le ZDA. Oceno incidenta sicer otežuje pomanjkanje slik drobcev bombe ob eksploziji. Med vojno ni na kraj dogodka prišla nobena neodvisna agencija, da bi zadevo preiskala. Ko ga je novinar v soboto vprašal, ali so ZDA odgovorne za eksplozijo, v kateri so umrli večinoma otroci, je Trump brez dokazov odgovoril: "Ne, po mojem mnenju je to storil Iran glede na to, kar sem videl." Trump je dodal, da je Iran "zelo nenatančen" s svojim strelivom. Obrambni minister Pete Hegseth se je hitro oglasil in dejal, da ZDA preiskujejo zadevo.