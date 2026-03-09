Naslovnica
Tujina

Posnetek potrjuje, da imajo v napadu na dekliško šolo krvave roke ZDA

Teheran, 09. 03. 2026 18.10 pred 24 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Posnetek napada

Posnetek prikazuje ameriški zračni napad na stavbo v pomorski bazi Islamske revolucionarne garde, ki se nahaja poleg osnovne šole v Minabu. Tam je bilo po poročanju iranskih državnih medijev 28. februarja ubitih več kot 160 deklet. Strelivo, ki pade na stavbo, je raketa Tomahawk, ki jo v tej vojni posedujejo le ZDA.

Preiskovalna skupina Bellingcat pravi, da nedavno objavljeni videoposnetek "očitno nasprotuje" trditvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je Iran odgovoren za eksplozijo v iranski šoli, v kateri je na začetku vojne na Bližnjem vzhodu umrlo več kot 165 ljudi, poroča AP.

V zadnjem času vse več dokazov kaže na krivdo ZDA za napad 28. februarja, v katerem je bila prizadeta šola poleg baze revolucionarne garde v Minabu v Iranu v južni provinci Hormozgan.

Preberi še Dekliško šolo v Iranu najbrž zadela ameriška raketa

Strokovnjaki, s katerimi se je pogovarjala tiskovna agencija AP, so se sklicevali na analizo satelitskih posnetkov. Pravijo, da so šolo verjetno zadeli sredi zaporednega metanja bomb, ki so jih odvrgli na kompleks.

Raketa Tomahawk, ki jo imajo le ZDA

Video prikazuje strelivo, ki pade na stavbo in v zrak dvigne temen oblak dima. Trevor Ball, raziskovalec pri Bellingcatu, je ugotovil, da je lokacija v bližini šole. Strelivo je identificiral kot raketo Tomahawk, ki jo v tej vojni posedujejo le ZDA.

Oceno incidenta sicer otežuje pomanjkanje slik drobcev bombe ob eksploziji. Med vojno ni na kraj dogodka prišla nobena neodvisna agencija, da bi zadevo preiskala. Ko ga je novinar v soboto vprašal, ali so ZDA odgovorne za eksplozijo, v kateri so umrli večinoma otroci, je Trump brez dokazov odgovoril: "Ne, po mojem mnenju je to storil Iran glede na to, kar sem videl."

Trump je dodal, da je Iran "zelo nenatančen" s svojim strelivom. Obrambni minister Pete Hegseth se je hitro oglasil in dejal, da ZDA preiskujejo zadevo.

Preberi še Trump: Napad na dekliško šolo delo Irana, zelo so nenatančni z izstrelki

Na ameriški napad kaže več dejavnikov. Eden od njih je začetek ocenjevanja incidenta s strani ameriške vojske. V skladu z navodili Pentagona s postopkom ocenjevanja začnejo, ko skupina preiskovalcev najprej ugotovi, da bi ameriška vojska lahko nosila odgovornost za dogodek.

Eden od ameriških uradnikov je za AP povedal, da je bil napad verjetno ameriški. Uradnik je govoril anonimno, ker ni bil pooblaščen za javno komentiranje te občutljive zadeve.

Drugi dejavnik je lokacija šole. Nahaja se poleg baze Islamske revolucionarne garde in blizu vojašnic pomorske enote. Ameriška vojska se je osredotočala na pomorske cilje in je priznala napade v tej provinci, vključno z enim v bližini šole.

Izrael, ki je zanikal izvedbo napada, se je osredotočal na območja Irana bližje Izraelu in ni poročal o nobenih napadih južno od Isfahana, približno 800 kilometrov stran, navaja AP. ZDA imajo v Arabskem morju nameščene vojne ladje, med njimi tudi letalonosilko USS Abraham Lincoln.

