Pelješki most, ki se kopa v megli

Kot je poudaril, gre za enega najpomembnejših strateških infrastrukturnih projektov Hrvaške. Most bo s cestno povezavo do skrajnega juga države zagotovil tudi integriteto hrvaškega ozemlja, je dejal. Najbolj južna hrvaška županija, to je dubrovniška, zdaj namreč nima neposredne cestne kopenske povezave z drugimi deli Hrvaške, razen čez ozemlje Bosne in Hercegovine, ki ima izhod na Jadran pri Neumu.