Posnetek razkriva trenutek strmoglavljenja F-35 v Sredozemsko morje

V 16-sekundnem videu se letalo premika po vzletno-pristajalni stezi, ko pa bi se moralo dvigniti, mu zmanjka moči in se spusti naravnost v morje. Pilot je preživel, saj se je izstrelil iz pilotske kabine.

Posnetek je sprožil tudi vprašanje o tem, ali je 100 milijonov funtov (okoli 118 milijonov evrov) vredno bojno letalo ob trku morda zadelo letalonosilko in jo poškodovalo. Toda iz kraljeve mornarice sporočajo, da je to malo verjetno, bodo pa letalonosilko vseeno pregledali. Četudi bi nastala poškodba, bi bila ta zanemarljiva, so dodali, kajti če bi letalo zadelo 65.000 ton težko plovilo, bi bilo, "kot bi muha priletela v vetrobransko steklo".