Posnetek reševalcev, ki se prebijajo skozi ognjene zublje pri Šibeniku

Na družbenih omrežjih se je pojavil dramatičen posnetek nujne intervencije med obsežnim požarom pri Šibeniku, v katerem so bili poškodovani štirje gasilci. Požar je sicer pod nadzorom, zaradi hitrega širjenja plamenov pa so morali evakuirati več ljudi, med njimi naj bi bila tudi družina iz Slovenije.

"Nekaj utrinkov včerajšnjega požara – iz intervencije, na katero smo bili poklicani, ker je naš gasilec potreboval našo pomoč," so hrvaški Facebook strani Hitna pomoć zapisali reševalci nujne medicinske službe Primošten. Opozorili so, da so njihove dežurne službe prisotne ob vseh nesrečah, požarih, poplavah, letalskih in prometnih nesrečah ter okarali nadrejene, ki trdijo, da urgentni poklici ne potrebujejo beneficiranega delovnega staža.

Hrvaška gasilska zveza je v petek sporočila, da je požar pod nadzorom in da ni več odprtega ognja. Ker se je ponekod še kadilo, so gasilci zalivali obrobne dele žarišča, poročajo hrvaški mediji. Dodali so, da so bili pri gašenju požara skupno poškodovani štirje gasilci, ki so jih prepeljali v bolnišnice.

Po prvih ocenah je požar doslej zajel okoli 600 hektarjev površine. Poškodovanih je bilo sedem hiš, štiri strehe, tri fasade in sedem avtomobilov, je v četrtek sporočil notranji minister Davor Božinović, ki je obiskal območje. Ob tem je dodal, da ni bilo žrtev in da je v teku preiskava vzroka požar. Nekatere prebivalce so v četrtek zaradi hitrosti širjenja požara evakuirali in jih nastanili v športno dvorano Baldekin. Po navedbah spletnega portala ŠibenikIN naj bi bile tam nastanjene tri družine, ena iz Slovenije in dve iz Bosne in Hercegovine.

