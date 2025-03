Posnetek reševanja: policista in moškega na begu odnesla reka

Po doslej znanih podatkih so policisti sprva lovili dva moška, ki sta se pognala v beg. Med zasledovanjem je eden od njiju padel v reko Jalo. Dva policista sta skočila v reko, da bi ga rešila, a je tudi njiju odnesla voda.

V reševalni akciji sodelujejo pripadniki specialne enote ministrstva za notranje zadeve kantona ter gasilci. Do zdaj so iz vode uspeli rešiti enega od policistov. Prepeljali so ga v lokalno bolnišnico.