Posnetek spektakularnega izbruha ognjenika v Mehiki

V Mehiki je v četrtek spektakularno izbruhnil ognjenik Popocatépetl. Splet so preplavili posnetki izbruha najbolj aktivnega mehiškega ognjenika, ki leži v južni polovici ognjeniškega pasu in 70 kilometrov od mehiške prestolnice Ciudad the Mexico. Visok je 5486 metrov in je druga najvišja gora v Mehiki.