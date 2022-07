Šinza Abeja ustrelili pred kamerami, napadalca takoj podrli na tla

Atentat na nekdanjega japonskega premierja Šinza Abeja se je zgodil neposredno pred objektivi televizijskih kamer in fotoaparatov. Mikrofoni so ujeli zvok dveh strelov v mestu Nara vzhodno od Osake, kjer je imel Abe na ulici nagovor v okviru volilne kampanje. Fotografi pa so ovekovečili prijetje storilca, ki so ga že nekaj sekund po streljanju varnostniki podrli na tla. Abe je bil ustreljen v vrat in je nato v bolnišnici umrl.

Svet je šokiral petkov atentat na znanega japonskega politika. Incident se je zgodil ob 11.30 po lokalnem času. Sprva je predvolilni shod potekal povsem običajno, posnetki prikazujejo Abeja, ki drži mikrofon in nagovarja zbrane. Dogodek je bil sicer varovan, a vseeno so lahko prisotni do politika pristopali relativno brez težav. PREBERI ŠE Nekdanji japonski premier Šinzo Abe umrl v atentatu 67-letnemu Abeju naj bi tako na odru od zadaj približal moški in ga dvakrat ustrelil. V videu, ki ga je objavila japonska nacionalna televizija NHK, je slišati dva strela. Snemalec kamero sicer usmeri v tla, že čez nekaj trenutkov pokaže, kako varnostniki skočijo na nekoga in ga zbijejo na tla. Japonski mediji poročajo, da je šlo za osumljenca, 40-letnega domačina iz Nare, Tetsuja Jamagamija. Šlo naj bi za nekdanjega pripadnika japonske mornarice. Dodajajo, da so policisti zasegli tudi pištolo, ki jo je uporabil v napadu - šlo naj bi za doma predelano orožje. Abe je po strelih obležal na tleh v okrvavljeni srajci, ljudje so nemudoma priskočili na pomoč in ga skušali oživljati. S kraja dogodka ga je odpeljalo reševalno vozilo, helikopter pa prepeljal v bolnišnico. Bil je v kritičnem stanju, vendar so se več ur skušali boriti za njegovo življenje, a je bila rana prehuda.