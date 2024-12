Posnetek strmoglavljenja azerbajdžanskega potniškega letala

Letalo je iz azerbajdžanske prestolnice Baku letelo proti mestu Grozni v Čečeniji, ruski republiki na Kavkazu. Kot je razvidno s portala Flightradar , je prečkalo Kaspijsko morje izven svoje običajne poti in nato krožilo nad območjem, kjer je na koncu strmoglavilo. Letalo naj bi bilo preusmerjeno zaradi megle, najava britanski BBC. Letalo naj bi imelo pred nesrečo težave z ohranjanjem višine.

Kot je razvidno s fotografij, je letalo ob trku s tlemi prelomilo na pol, sprednjo polovico je nato zajel ogenj, v zadnjem delu letala pa so ostali ujeti potniki. Nekateri, z okrvavljenimi obrazi in poškodbami, so iz letala izstopili sami.