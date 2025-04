Posnetek strmoglavljenja: helikopter je razpadel v zraku

Umrla družina iz Španije in pilot

Kot poročajo ameriški mediji, so med žrtvami izvršni direktor podjetja Siemens Španija Agustín Escobar, njegova žena in trije otroci, stari 4, 5 in 11 let. Družina iz Španije je bila na počitnicah v Ameriki in si je privoščila ogled znamenitosti iz zraka.