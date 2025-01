Trenutek, ko sta trčila potniško letalo in vojaški helikopter

Po trčenju potniškega letala s 64 ljudmi na krovu in vojaškega helikopterja s tremi člani posadke poteka reševanje iz reke Potomac v Washingtonu. Preživelih za zdaj niso našli, iz reke vlečejo samo trupla. Očividci opisujejo, da so v času nesreče slišali glasen hrup in videli eksplozijo na nebu. Po zraku se širi smrad po gorivu.