Posnetek trčenja tankerja in tovorne ladje

V ponedeljek sta ob vzhodni obali Anglije trčila tovorna ladja in tanker, ki je prevažal gorivo za ameriško vojsko. Solastniki tankerja so pojasnili, da je bil tanker v času trka zasidran, saj je posadka čakala na prost privez v pristanišču Killingholme v ustju reke Humber.

Tovorna ladja naj bi sicer imela težave prav s sistemi krmiljenja, kažejo inšpekcijski dokumenti iz julija lani, poroča SkyNews. Irski inšpektorji naj bi jih opozorili, da komunikacija za zasilno krmiljenje oziroma odčitavanje kompasa na ladji ni berljivo, prav tako so opozarjali pred neustreznimi alarmnimi sistemi in slabo vzdrževanimi reševalnimi čolni.

Po nesreči so reševalne ekipe na kopno pripeljale 36 članov posadke. Na tovorni ladji so bili Rusi in Filipinci, na tankerju Američani. Eno osebo še pogrešajo, a je najverjetneje mrtva.

Medtem ostaja vprašanje, kakšna bo okoljska škoda. Okoljevarstveniki svarijo pred nevarnostjo, ki jo kemikalije in nafta predstavljajo za morske živali, vključno s kiti in delfini, kot tudi za bitja, ki živijo na obalnih klifih. Na tovorni ladji so bili namreč tudi štirje prazni kontejnerji, v katerih so pred tem prevažali kemikalije.