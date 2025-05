Posnetek skrivnostnih trenutkov, preden je novi papež stopil na balkon

Oči sveta so, dokler ni izvoljen novi papež, uprte v dimnik Sikstinske kapele. Ko si papež izbere ime, ga odpeljejo v sobo solz, kjer se preobleče v papeška oblačila.

Potem papež vernikom podeli blagoslov mestu in svetu. Za izvolitev mora dobiti kardinal dve tretjini glasov. Ko se to zgodi, še pred zažigom listkov dekan kardinalskega zbora pristopi do kandidata in ga v latinščini vpraša, ali je pripravljen postati papež. Če pritrdi, ga vpraša še, katero ime si je izbral.

Nato novoizvoljenega papeža odpeljejo v t. i. sobo solz, kjer se preobleče v nova papeška oblačila. Medtem protodiakon, trenutno je to kardinal Dominique Mamberti, stopi na balkon bazilike svetega Petra in izreče znamenite besede Nuntio vobis gaudium magnum: Papam habemus (Z velikim veseljem vam oznanjam: imamo papeža). Novoizvoljeni papež v svojem prvem nastopu pred verniki podeli blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi).