Tujina

Posnetek zdrsa letala s steze v Splitu: na travi trčilo v tablo in luči

Split, 17. 05. 2026 10.34 pred 21 minutami 1 min branja 3

Avtor:
N.L.
Zdrs letala v Splitu

V soboto popoldne je v Splitu letalo med vzletom iz še neznanega vzroka zdrsnilo z vzletno-pristajalne steze in zapeljalo na travo. Letalo je ob tem trčilo še v označevalno tablo in luči ob robu piste. Zaokrožil je tudi videoposnetek prekinjenega vzleta.

Kot smo že poročali, se je nesreča letala Airbus A220 družbe Croatia Airlines zgodila v soboto zgodaj popoldne.

V času incidenta je bilo na letalu 130 potnikov in pet članov posadke, dva pilota in trije člani kabinskega osebja, navaja net.hr. Vse so izkrcali, tehnična služba pa je poškodovano letalo odstranila s steze.

Iz letalske družbe so sporočili, da v dogodku nihče ni bil poškodovan, posadka pa je ravnala v skladu s predpisi.

Letalo, ki je prekinilo vzlet, je bilo sicer namenjeno v Frankfurt. Gre za redno linijo iz Splita, so še zapisali pri Croatia Airlines.

Split Croatia Airlines letalska nesreča letališče Airbus A220 letalo

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Kimberley Echo
17. 05. 2026 11.06
To ni letalska nesreča, ampak dogodek.
0 0
a res1
17. 05. 2026 11.05
Tu vsaj črne skrinice ne bodo iskali. Pa še so imeli kakšno kamero v kabini se primer še hitreje reši. Sreča v nesreći.
0 0
Juzles Iters
17. 05. 2026 10.58
Lahko, da mu je zablokiralo kakšno kolo na levem podvozju, morda napaka pilota itd
0 0
