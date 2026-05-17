Posnetek zdrsa letala s steze v Splitu: na travi trčilo v tablo in luči

Kot smo že poročali, se je nesreča letala Airbus A220 družbe Croatia Airlines zgodila v soboto zgodaj popoldne.
V času incidenta je bilo na letalu 130 potnikov in pet članov posadke, dva pilota in trije člani kabinskega osebja, navaja net.hr. Vse so izkrcali, tehnična služba pa je poškodovano letalo odstranila s steze.
Iz letalske družbe so sporočili, da v dogodku nihče ni bil poškodovan, posadka pa je ravnala v skladu s predpisi.
Letalo, ki je prekinilo vzlet, je bilo sicer namenjeno v Frankfurt. Gre za redno linijo iz Splita, so še zapisali pri Croatia Airlines.
