Posnetek zlorabe palestinskega ujetnika: ZDA Izrael pozvale k preiskavi

Posnetek je del dokaznega gradiva, ki je uporabljeno v preiskavi. Osumljeni vojaki so sicer zanikali, da bi Palestincu v anus vstavili predmet. A je poligrafski test pokazal, da so vojaki lagali, poroča N12 .

Posnetek prikazuje, kako vojaki odpeljejo palestinskega pripornika v kot sobe, kjer je bilo zaprtih več Palestincev, ki ležijo na tleh z zavezanimi rokami in očmi. Vojaki, šlo naj bi za člane enote Force 100, ki je zadolžena za varovanje zapornikov v Sde Teimanu, se nato zakrijejo s ščiti in pripornika domnevno spolno zlorabijo. Po poročanju medijev je Palestinec pri tem utrpel hude poškodbe črevesja, anusa, pljuč in zlomljena rebra, zaradi česar so ga odpeljali v bolnišnico.

"Imeti moramo ničelno toleranco do kakršnih koli spolnih zlorab, posilstev, katerih koli zapornikov in pika," je po poročanju ameriškega CNN dejal Matthew Miller , predstavnik State Depratmenta.

Po objavi posnetka je ameriško zunanje ministrstvo (State Department) obtožbe o spolni zlorabi palestinskih zapornikov v izraelskem vojaškem objektu označilo za grozljive. Izraelske oblasti so pozvali, naj nemudoma in popolnoma preiščejo dogajanje.

Od oktobra so izraelske vojaške sile pridržale okoli 4000 Palestincev iz Gaze, večino so pridržali in zaslišali v tej palestinski enklavi, veliko pa so jih odpeljali na pridržanje v vojaški objekt Sde Teiman, čeprav je šlo za civiliste.

"Ko pride do domnevnih kršitev, mora izraelska vlada sprejeti ukrepe za preiskavo tistih, ki naj bi zagrešili zlorabe, in jih, če je primerno, pozvati k odgovornosti," je dejal Miller, ki je odločitev IDF, da aretira osumljence, označil za ustrezen odziv.

Proti pripadnikom izraelskih obrambnih sil (IDF), ki so delali kot stražarji v centru, sicer poteka preiskava zaradi suma hude zlorabe palestinskega zapornika. Iz IDF so sicer že minuli mesec sporočili, da njihov oddelek za kriminalistične preiskave vojaške policije uradno preiskuje obtožbe.

In vse od začetka izraelske vojne proti Gazi se vrstijo tudi pričevanja pridržanih Palestincev, ki so prestali trpinčenje v tem največjem izraelskem centru za pridržanje. Poročajo o mučenju, posilstvih in celo umorih, ki naj bi se tam odvijala že desetletja. Tudi preiskave medijev CNN, New York Times in Middle East Eye so razkrile, da ne gre za osamljen primer.

Urad Združenih narodov za človekove pravice pa v svojem poročilu, ki ga je objavil minuli teden, prav tako navaja, da so palestinski zaporniki iz Gaze in Zahodnega brega podvrženi mučenju, slabem ravnanju in spolnim zlorabam. Prav tako so zapisali, da je v izraelskem pridržanju od 7. oktobra umrlo najmanj 53 palestinskih ujetnikov.