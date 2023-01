Posnetki aretacije 29-letnega Nicholsa razkrivajo policijsko brutalnost

Kot smo že poročali, so policisti v mestu Memphis na jugu ZDA v državi Tennessee 7. januarja letos zaradi domnevne brezobzirne vožnje ustavili avtomobil, v katerem je bil 29-letni Tyre Nichols . Trdili so, da jim je skušal pobegniti, vendar so ga ujeli manj kot 100 metrov pred domačo hišo in ga pretepli. Zaradi poškodb ledvic in srca je tri dni pozneje v bolnišnici umrl. Nichols je bil temnopolt, prav tako tudi vseh pet policistov, proti katerim so že vložili obtožnice zaradi umora.

Policija v Memphisu je v petek uresničila napovedi in objavila štiri zelo nazorne videoposnetke, skupaj dolge več kot eno uro. Prvi posnetek prikazuje policiste, ki Nicholsa vlečejo iz njegovega avtomobila in kričijo, naj se uleže na tla. " Nič nisem naredil! " jim ta odgovarja. A policisti kljub temu zahtevajo, da se uleže na tla. Eden mu ukaže, naj se uleže, drugi pa svojemu kolegu predlaga, naj ga strese z elektrošokom. " Daj roke na hrbet, preden te polomim !" se sliši policista na posnetku.

Tretji in četrti videoposnetek sta iz policijskih telesnih kamer – policisti Nicholsa tiščijo k tlom, ga škropijo s poprovim sprejem in pretepajo, medtem ko on kriči: " Mama! "

Drugi videoposnetek z nadzorne kamere, nameščene na drogu, prikazuje policiste, kako ga pretepajo, potem ko ga dohitijo v stanovanjski soseski. Dva policista ga držita, medtem ko ga drugi izmenično brcajo in udarjajo s pendrekom. Vlečejo ga po tleh, nato pa ga naslonijo na policijski avto. Do prihoda reševalnega vozila preteče več kot 20 minut.

Neprekinjeno pretepanje le 70 metrov od njegovega doma je trajalo tri minute

Nicholsova mati, RowVaughn Wells, je povedala, da je bil njen sin le približno 70 metrov od doma, ko so ga policisti iz Memphisa umorili. "Petim policistom, ki so umorili mojega sina, želim povedati, da ste osramotili lastne družine, ko ste to storili," je dejala na novinarski konferenci. "Do smrti so ga pretepli. Povsod je imel modrice. Njegova glava je bila otekla kot lubenica. Zaradi otekline mu je počil vrat. Vedela sem, da mojega sina ni več," je povedala za CNN.

Ameriški predsednik Joe Biden je po poročanju BBC dejal, da so ga "grozljivi posnetki globoko prizadeli". Ljudi je pozval k strpnosti in dejal, da je njihovo ogorčenje razumljivo, vendar nasilje ni nikoli sprejemljivo.

Odvetniki družine Nicholsa pa so napad primerjali s policijskim nasiljem nad motoristom Rodneyjem Kingom iz Los Angelesa leta 1991, ki je sprožilo hude nemire v mestu in drugje po ZDA. "Ta mladenič je bil po definiciji zakona v tej državi teroriziran. Bil je kot človeška pinjata," je videno opisal Antonio Romanucci, eden od odvetnikov, in dodal, da je neprekinjeno pretepanje trajalo okoli tri minute.

Predstavniki družine so Nicholsa opisali kot očeta štiriletnega fantka in navdušenega rolkarja, ki se je pred kratkim vpisal na tečaj fotografije. Delal je za dostavno podjetje FedEx.

Policistom grozi od 16 do 60 let zapora

Pet policistov - Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills mlajši, Emmitt Martin III in Justin Smith - je bilo prejšnji teden odpuščenih. Po hitri notranji preiskavi, v kateri je bilo ugotovljeno, da so uporabili prekomerno silo in da pretepenemu niso nudili pomoči, so jih v četrtek priprli. Vsi so obtoženi več kaznivih dejanj, poleg nenamernega umora še ugrabitve, fizičnega napada in zarote. Grozi jim od 16 do 60 let zapora.

Štirje od petih so plačali varščino in so bili do petka zjutraj izpuščeni iz pripora. Preiskujejo tudi njihove kolege, ki so jim skušali pomagati pri prikrivanju dejstev. V preiskavo se je vpletlo tudi ministrstvo za pravosodje ZDA, ki v tem primeru policistov ne more obtožiti rasističnega zločina iz sovraštva, saj so vsi temnopolti, tako kot žrtev.

Direktorica memphiške policije Cerelyn Davis je dejanja petih policistov opisala kot "gnusna, nepremišljena in nečloveška". Prebivalce pretežno temnopoltega mesta je pozvala, naj mirno protestirajo, ko bo posnetek objavljen. Zaradi pričakovanih protestov je medijem povedala, da so se odločili, da bodo videoposnetek objavili v petek zvečer, da bodo imeli šolarji in vozniki dovolj časa, da pridejo domov.

Na desetine protestnikov je nato v petek zvečer res blokiralo cestni most na območju Memphisa, medtem ko so manjše demonstracije potekale tudi v drugih mestih ZDA, vključno z New Yorkom in Washingtonom.