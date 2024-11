Posnetki del, ki jih ni bilo, statika sploh niso najeli: 'Dokazi so na varnem'

Pristojni še naprej vztrajajo, da nadstrešek postaje v Novem Sadu, ki se je zrušil na nesrečne žrtve, ni bil predmet prenove. A kritiki pravijo, da gre za besedno igro vprašanja, kaj v konkretnem primeru pomeni prenova. In ob kritikah strokovnjakov gradbene stroke in celo strokovnjaka, ki je delal na projektu, in pisal pritožbe, se pojavljajo celo video posnetki, ki po mnenju kritikov oblasti dokazujejo drugo sliko.

V tragični nesreči v objektu, ki so ga prenovili in uradno odprli 5. julija letos, je umrlo 14 ljudi. In medtem ko potekaja intenzivna preiskava, je družbena omrežja preplavilo na stotine fotografij in video posnetkov, ki prikazujejo, koliko dela je bilo na samem nadstrešku, ki se je podrl. Čeprav sta železnica in kitajski konzorcij, ki je izvajal dela, zatrdila, da nadstrešek ni bil del rekonstrukcije.

Kot piše Nova.rs, pri projektiranju rekonstrukcije železniške postaje ni sodeloval niti en statik. Iz uradne dokumentacije izhaja, da so za projektiranje notranjih prostorov in notranjih inštalacij vodovoda in kanalizacije angažirali štiri arhitekte, glavni projektant pa je "odgovorni prometni projektant".

Julija so se otvoritve udeležili številni predstavniki mesta, med njimi župan Milan Đurić, minister za promet Goran Vesić in predsednica vlade Vojvodine Maja Gojković. Takrat je povedala, da je zadovoljna, da je postaja dokončana in da si bodo potniki lahko zagotovili vozovnice ter potovali varno in moderno. Povedala je še, da je vse narejeno po evropskih standardih. V praksi naj bi bil nadstrešek le naknadno dodatno pokrit s steklom, plošče, ki jih je bilo treba zamenjati, pa so le prebarvali.

Odgovore naj bi dala preiskava, za katero pa mnogi dvomijo, da bo objektivna. Oblasti pravijo, da so doslej zaslišale že več kot 20 ljudi, vztrajajo pa tudi, da ne uničujejo dokazov. Notranji minister Ivica Dačić pravi, da "so dokazi na varnem', da so nekatere predmete, med drugim kovinske žice s prizorišča odstranili in shranili na varno mesto, ker gre za zaščitene dokaze. Pravi, da se tisti, ki pravijo, da je šlo za namerno odstranitev, motijo: "Ne razumejo tega procesa. Pospravljeni so na varno mesto in varuje jih policija."