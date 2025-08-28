Svetli način
Tujina

Posnetki iz zraka: Po Thompsonovem koncertu opustošen hipodrom

Zagreb , 28. 08. 2025 18.43 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
30

Mesec in pol po velikem koncertu Marka Perkovića Thompsona v Zagrebu, ki je množice privabil 19. avgusta, se je začela sanacija trate in dirkališča na hipodromu. Tako so videti prizori iz zraka. V konjeniškem društvu Zagreb pravijo, da bo poškodovani del hipodroma neuporaben vsaj dva meseca, dirkalni športi pa ne bodo mogli normalno delovati do konca leta.

Hrvaški mediji so delili fotografije iz zraka, kako je danes videti hipodrom v Zagrebu, ki je bil prizorišče Thompsonovega koncerta. Prizori pa prikazujejo opustošenje. Kontroverzni pevec Marko Perković Thompson je 5. julija na omenjeni lokaciji priredil velikanski koncert, na katerega se je po navedbah organizatorjev zgrnilo več kot pol milijona ljudi. Po protokolu, podpisanem z Zavodom za upravljanje športnih objektov, je organizator držal besedo in začel obnavljati prostor, ki je bil med glasbenim dogodkom močno poškodovan, poroča Index. V tamkajšnjem konjeniškem klubu namreč opozarjajo, da je koncertna infrastruktura povzročila veliko škodo na progah, ki še vedno ni odpravljena.

Popravila so se že začela na delih, kjer so bili nameščeni glavni elementi koncertne infrastrukture, predvsem pa na galopskih stezah, ki so bile po besedah Thompsonovega menedžerja Zdravka Barišića najbolj prizadete. Barišić je dodal, da bo "igrišče vrnil v boljše stanje, kot je bilo prej". V konjeniškem društvu Zagreb ocenjujejo, da bo poškodovani del hipodroma neuporaben vsaj dva meseca, dirkalni športi pa ne bodo mogli normalno delovati do konca leta.

Kot smo poročali, se je že začetek avgusta iztekel rok, znotraj katerega bi moral organizator Thompsonovega koncerta zagrebški hipodrom vrniti v prvotno stanje, vendar se to do takrat ni zgodilo. Tam so še vedno ležali kupi smeti, kar dokazujejo tudi fotografije, ki so jih objavile hrvaške fotoagencije.

hipodrom zagreb
to je kr neki
28. 08. 2025 21.53
Joj nehite se ze s Thomsonom in Hrvaško ukvarjat. Zoprno dolgočasni ste
ODGOVORI
0 0
Rdečimesečnik
28. 08. 2025 21.51
+1
Nora 24 ma lep članek o tini
ODGOVORI
1 0
Rdečimesečnik
28. 08. 2025 21.49
+1
Zakaj ne objavite posnetka snežiča in Tine gaber 100k evrov za nakup helikopter
ODGOVORI
1 0
leviindesnikekci
28. 08. 2025 21.49
Le separatisticni, zavedeni in nezavedni neandertalci se udelezujejo taksnih dogodkov. Enako, kot nogometne tekme naprimer. Kruha in iger, je nekoc veljajo, danes ni nic drugace le, da 90% zavedene populacija tega ni zmoznih spregledati.
ODGOVORI
0 0
Albert Konečnik
28. 08. 2025 21.47
A v Sloveniji ni kake omembe vredne zadeve (razen neke kvazi poroke), da se toliko ukvarjamo z zadevami pri sosedih? Novinarji, malo pojdite na teren in poglejte okrog sebe, boste imeli veliko stvari za komentirat.
ODGOVORI
0 0
SEJBOBOL
28. 08. 2025 21.45
+1
A ni še konc s tem ....
ODGOVORI
1 0
r h
28. 08. 2025 21.45
+1
Saj bo narod plačal obnovo.
ODGOVORI
1 0
devlon
28. 08. 2025 21.41
-1
verjetno so se strinjali, da lahko tam izvedejo to cudovito glasbeno prireditev..glasba zdruzuje
ODGOVORI
0 1
galeon
28. 08. 2025 21.37
+4
Dokler ni poleg te fotke še fotka stanja pred koncertom, je to komentiranje samo blebetanje.
ODGOVORI
5 1
bohinj je zakon
28. 08. 2025 21.37
+2
Pa kaj če je stadion uničen? Vse za heroja nacije Trompasona. Samo on lahko doseže ekstazo naroda kjer je 500.000 "Za dom spremnih". Kdaj bo spet?
ODGOVORI
2 0
Levi so barabe
28. 08. 2025 21.36
Vrhunsko novinarstvo
ODGOVORI
0 0
lokson
28. 08. 2025 21.33
+4
Ne morete iz svoje kože in ne morete. Se ne spomnim,da bi kaj podobnega kdo od SVETOVNIH zapisal po Live Aid koncertu,ali podobnih prireditvah z ogromnim številom obiskovalcev. Pa ni mi rečt,do so oni rožice sadili.
ODGOVORI
4 0
baldahin
28. 08. 2025 21.33
+2
Z novicami ne pridete dost dlje od tega famoznega stadiona, kajne.
ODGOVORI
2 0
Definbahija
28. 08. 2025 21.22
+1
Ste ratali prov HDZ portal
ODGOVORI
3 2
povanpireni
28. 08. 2025 21.22
+1
Dejmo pogledat kako izgleda malo po Sloveniji, potem lapajmo kako je drugod, to bi bilo edino pametno...
ODGOVORI
6 5
Panter 63
28. 08. 2025 21.21
+3
Problem je da se mi ukvarjamo okrog tega hipodroma in Thompsonom več kakor Hrvati sami. Žalostno ampak resnično. Namen članka je da ne pozabimo eni na druge.
ODGOVORI
8 5
galeon
28. 08. 2025 21.20
+5
Pri nas se kaj takega ne more zgodit. Smo nesposobni organizirat koncerta s četrt toliko publike.
ODGOVORI
9 4
lejzng
28. 08. 2025 21.20
+1
če si srečen zdaj z nogo udari v tla...
ODGOVORI
2 1
Dragica Cegler
28. 08. 2025 21.16
+6
Tiste že enkrat objavili.In jaj po vsakem koncertu je svinjarija.
ODGOVORI
6 0
