Posnetki iz zraka: Po Thompsonovem koncertu opustošen hipodrom

Hrvaški mediji so delili fotografije iz zraka, kako je danes videti hipodrom v Zagrebu, ki je bil prizorišče Thompsonovega koncerta. Prizori pa prikazujejo opustošenje. Kontroverzni pevec Marko Perković Thompson je 5. julija na omenjeni lokaciji priredil velikanski koncert, na katerega se je po navedbah organizatorjev zgrnilo več kot pol milijona ljudi. Po protokolu, podpisanem z Zavodom za upravljanje športnih objektov, je organizator držal besedo in začel obnavljati prostor, ki je bil med glasbenim dogodkom močno poškodovan, poroča Index. V tamkajšnjem konjeniškem klubu namreč opozarjajo, da je koncertna infrastruktura povzročila veliko škodo na progah, ki še vedno ni odpravljena.

Popravila so se že začela na delih, kjer so bili nameščeni glavni elementi koncertne infrastrukture, predvsem pa na galopskih stezah, ki so bile po besedah Thompsonovega menedžerja Zdravka Barišića najbolj prizadete. Barišić je dodal, da bo "igrišče vrnil v boljše stanje, kot je bilo prej". V konjeniškem društvu Zagreb ocenjujejo, da bo poškodovani del hipodroma neuporaben vsaj dva meseca, dirkalni športi pa ne bodo mogli normalno delovati do konca leta.

Kot smo poročali, se je že začetek avgusta iztekel rok, znotraj katerega bi moral organizator Thompsonovega koncerta zagrebški hipodrom vrniti v prvotno stanje, vendar se to do takrat ni zgodilo. Tam so še vedno ležali kupi smeti, kar dokazujejo tudi fotografije, ki so jih objavile hrvaške fotoagencije.