Posnetki iz zraka razkrivajo razsežnost poplav na avstrijskem Koroškem

Avstrijsko Koroško so zaradi močnih nalivov prizadele poplave. Najhuje je bilo v krajih Arjoh in Trebinja, ki sta le nekaj deset kilometrov oddaljena od slovenske meje. Trenutno eno osebo pogrešajo, eden izmed starejših krajanov Trebinje je umrl.

Za avstrijsko Koroško je bila količina včerajšnjih padavin rekordna. Nevihte z močnimi nalivi so popoldan najprej zajele Italijo in Slovenijo, nato pa so se premaknile proti južni Avstriji, kjer so vztrajale do 9. ure zjutraj. Zaradi velike količine dežja so reke v mnogih krajih prestopile bregove, še piše The New York Times.

"Na območju celotne regije je v sedmih urah padlo skoraj 14 centimetrov dežja," je povedal meteorolog na Centralnem Inštitutu za meteorologijo in geodinamiko Michael Tiefgraber. "Včerajšnja količina padavin je bila rekordna za avstrijsko Koroško," je dodal meteorolog Gerhard Hohenwarter. Prejšnji količinski rekord padavin, ki so nastale z enim samim dogodkom, je segal v junij leta 1969, ko je v 20 urah padlo 10,6 centimetrov dežja.

V kraju Arjoh, kjer živi približno 1500 ljudi, je reka breg prestopila večkrat. Uničena je cesta, ki vodi do mesta, močno poškodovana je tudi hidroelektrarna, ki stoji tik ob mestnem obrobju. Krajani so bili brez elektrike in mobilnega signala, kar je še otežilo nudenje pomoči.

V bližnjem mestu Trebinja je (drugače le manjši potok) Pöllinger Bach odnašal avtomobile, ceste, podiral drevesa, uničeval hiše in povzročal blatne plazove. Eden izmed krajanov Trebinje zaradi poplav umrl. 82-letnega moškega so našli po tem, ko ga je voda že odnesla iz stanovanja. Eno osebo še pogrešajo. Prebivalcem je ob poplavah pomagalo 100 vojakov avstrijske vojske. Zaradi podnebnih sprememb? Do tako hudih padavin je po ocenah meteorologa Hohenwarter-ja prišlo zaradi nenavadno toplega junija. "Topel zrak vase ujame več vlage, zato nastanejo tako močne in hude nevihte," je še dodal.