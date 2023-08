Posnetki iz zraka razkrivajo opustošenje po požarih na Havajih

Požari na otoku Maui na Havajih, ki so uničili tudi zgodovinsko mesto Lahaina, so po zadnjih podatkih terjali že 89 življenj, na stotine ljudi velja za pogrešane. Gre za najhujšo naravno katastrofo, s katero so se Havaji kdaj soočili. Kako obsežna je, pa prikazujejo posnetki iz zraka.

Število smrtnih žrtev bi lahko še znatno naraslo, je po poročanju britanskega BBC-ja v soboto opozoril guverner Havajev Josh Green. "Ta požar bo zagotovo najhujša naravna katastrofa, s katero so se Havaji kdaj soočili. Lahko le čakamo in pomagamo tistim, ki so preživeli. Osredotočamo se na to, da ponovno združimo ljudi, jim zagotovimo stanovanja in zdravstveno oskrbo, šele nato bo na vrsti obnova," je dejal. Gozdni požari so zdaj večinoma pod nadzorom, delo gasilcev pa se nadaljuje v okolici zgodovinskega mesta Lahaina, ki je povsem opustošeno. Razsežnosti katastrofe dobro razkrivajo posnetki z dronom.

"Zgodovinske stavbe, cerkev, dom misijonarjev ... vse je izginilo. Glavna turistična ulica, kjer so vse trgovine in restavracije, vse je požgano do tal," je za BBC opisal Richard Olsten, pilot helikopterja, ki je preletel Maui. Zgorela in potonila je celo večina čolnov v pristanišču. Od trgovin, hotelov, stavb in restavracij, zaradi katerih je bilo to obmorsko mesto s 13.000 prebivalci tako očarljivo, ni ostalo skoraj nič. Veličastno drevo banjan, turistično znamenitost, so ožgali plameni, vendar se zdi, da je preživelo. Prebivalci, ki so še vedno v šoku, šele začenjajo ugotavljati obseg škode. Preživeli naokrog premetavajo pepel v upanju, da bodo našli fotografije ali osebne predmete, poroča AFP.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Glavno cesto proti mestu so v soboto za kratek čas odprli za promet, nato pa so jo spet zaprli. Na stotine prebivalcev je ostalo v koloni in čakalo v upanju, da jih bodo spustili skozi.